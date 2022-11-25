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قائمة حمراء لممتلكات ثقافية أوكرانية معرضة للخطر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 11:47 صباحا
قائمة حمراء لممتلكات ثقافية أوكرانية معرضة للخطر
تمثال مغلّف في وسط مدينة لفيف في أوكرانيا في 5 مارس 2022 لحمايته من قصف محتمل (أ ف ب)
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مع الغزو الروسي، زادت وتيرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في أوكرانيا، وعليه نشر المجلس الدولي للمتاحف، الخميس، «قائمة حمراء طارئة لممتلكات ثقافية معرضة للخطر».

وضمت هذه القائمة مخطوطات قديمة وأيقونات تعود إلى قرون عدة وأعمال حرفية، وفق «فرانس برس».

وأمل المجلس الدولي للمتاحف في بيان أن تشكل هذه القائمة مرجعاً جيّداً «لتحديد الممتلكات الثقافية المنهوبة في أوكرانيا عندما يبدأ التداول بها خلال الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة».

- القيمون على مواقع التراث الثقافي بجنوب أوكرانيا يسعون إلى إنقاذ محتوياتها

وأضافت هذه الشبكة الدولية التي تضم أطرافا فاعلة في أوساط المتاحف ويغطي نشاطها حوالى 140 بلداً أنّ مبادرتها «تأتي في الوقت المناسب في ما خصّ مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي الأوكراني وهو ظاهرة موجودة في المنطقة منذ زمن لكن زادت وتيرتها مع الغزو الروسي لأوكرانيا».

وتابعت «أثبتت تقارير حديثة حول أعمال نهب كبيرة تعرض لها متحف خيرسون للفنون من القوات الروسية التي انسحبت من المدينة في الحادي عشر من نوفمبر، أنّ هذا التهديد موجود ويُنفَّذ بصورة منهجية».

القائمة الحمراء
وتضم القائمة الحمراء مخطوطات تعود إلى ما بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر، وأيقونات دينية قديمة، ولوحات حديثة تنتمي إلى تيارات عدة كالفن الفطري والطليعي والواقعية الاشتراكية، بالإضافة إلى قطع حرفية من أزياء ومجوهرات.

وبهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، يتعاون المجلس الدولي للمتاحف الذي أسس العام 1946، مع منظمات دولية كالإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية.

الأمم المتحدة
وفي أوكرانيا، تلجأ الأمم المتحدة إلى صور التقطتها أقمار صناعية لتتبع الإرث الثقافي والتراثي المُدمَّر نتيجة الهجوم الروسي. ورصدت منظمة اليونسكو في نهاية أكتوبر، 207 مواقع ثقافية تضررت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا بتاريخ 24 فبراير.

وتمثل هذه المواقع 88 معلماً دينياً و15 متحفاً و76 مبنى ينطوي على أهمية تاريخية و/أو فنية و18 معلماً أثرياً وعشر مكتبات.

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