مخرج وبطل فيلم «علم»: «شكرا مهرجان القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المخرج الفلسطيني فراس خوري عن الأهمية الخاصة لفوز فيلمه الأول الطويل «علم» بجوائز «الهرم الذهبي» و«الجمهور» من «القاهرة السينمائي»: «عندما كنت صغيرا، كنت أشاهد ختام مهرجان القاهرة في التلفاز مع عائلتي. كنت مبهورا بهذا الطقس الاحتفالي الذي يجمع كل النجوم الذين نحبهم. يمكنكم تخيل مدى الفخر الذي أشعر به اليوم. شكرا للقاهرة، شكرا لمصر. هذا الفيلم إهداء مني للجيل الفلسطيني الجديد، الذي لن يرضى بالاحتلال ولا يشعر بدونية أمام قوى محتلة. أنتم فخرنا ومنكم انطلق هذا الفيلم. لن نسأم من القول (الحرية لفلسطين) حتى يتحقق مرادنا ومراد مصر ومراد كل الأحرار في العالم».

وعن فوزه بجائزة أفضل ممثل، قال محمود بكري «أشكر لجنة التحكيم وإدارة مهرجان القاهرة على منحي هذه الجائزة التي أعتز بها، وكان يشرفني أن أتواجد بينكم. أبارك وأوجه الشكر لكل الذين عملوا معي لإنجاح هذا الفيلم، وأشكر أمي وأبي وإخوتي»، وفقا لبيان.

جائزة «الهرم الذهبي» تسلمتها المنتجة نايومي لاجاديك من شركة «MPM Film» المنتجة للفيلم لتعذر حضور المخرج، أما جائزة التمثيل فتسلمتها ميريام دغيدي مديرة المبيعات والاستحواذات بشركة «MAD Solutions» الموزعة للفيلم، أما جائزة الجمهور فتسلمتها شاهيناز العقاد مؤسسة شركة «Lagoonie Film Production» التي تشارك في التوزيع.

وفي بداية الشهر المقبل، ينتقل فيلم «عَلَم» إلى محطته العربية الثانية، وذلك بالنسخة الثانية من مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» ضمن قسم اختيارات عالمية. وقبلها انطلق الفيلم في عرضه العالمي الأول بمهرجان «تورنتو السينمائي الدولي» ضمن قسم السينما العالمية المعاصرة، وشارك بعدها في مهرجان «روما السينمائي».

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فيلم «عَلَم» من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري، سيرين خاص، صالح بكري، محمد كراكي، أحمد زغموري ومحمد عبدالرحمن. تصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد، وإنتاج «MPM Film» (فرنسا)، ماري بيير ماسيا، كلير غاديا، ونايومي لاجاديك، بابريكا للأفلام (تونس)، مالك كوشباتي، و«Philistine Films» (فلسطين) أسامة بواردي، بمساهمة في الإنتاج من «Metafora Production» و«Lacydon Bay Productions» مع مؤسسة مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»، وتوزعه في العالم العربي شركتا «MAD Solutions» و«Lagoonie Film Production».