اللبناني سبيل غصوب يفوز بجائزة «غونكور تلاميذ الثانويات»

القاهرة - بوابة الوسط

حصلت رواية الكاتب الفرنسي اللبناني الشاب سبيل غصوب «بيروت سور سين»، الخميس، على جائزة «غونكور تلاميذ الثانويات».

وأعلنت لجنة التحكيم التي تضم تلاميذ ثانويات من كل أنحاء فرنسا منح هذه الجائزة الأدبية المرموقة لرواية غصوب الصادرة عن دار «ستوك»، وهي الثانية له، وفق «فرانس برس».

ويتناول الصحفي الفرنسي - اللبناني البالغ 34 عاما في هذه الرواية موضوعي الأسرة والهجرة، من خلال حوارات مع والديه اللذين انتقلا إلى باريس العام 1975 واستقرا فيها اتقاءً من الحرب التي اندلعت في لبنان سنتذاك واستمرت 15 عاما.

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وكانت رواية غصوب أيضا أدرجت في سبتمبر الفائت ضمن القائمة الأولية للأعمال المرشحة لنيل جائزة «غونكور» الأدبية العريقة، لكنها استُبعِدت في المراحل اللاحقة.