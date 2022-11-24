عماد باشا يطرح «إحنا ولاد ناس» بتوقيع سيف عريبي

القاهرة - بوابة الوسط

طرح المطرب المصري الشاب عماد باشا أغنية «إحنا ولاد ناس» إحدى أغاني ألبومه الأول «باشا» الذي طرح منه أخيرا أغنية «باشا باشا» وتخطت نسب مشاهداتها أكثر من 40 مليون مشاهدة.

«إحنا ولاد ناس» من كلمات وألحان باشا ومن إنتاج «مقام ميديا» سيف عريبي، وتم طرحها على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، وفقا لبيان.

من ناحية أخرى، يتابع سيف عريبي حاليًا تصوير أحدث أفلامه بعنوان «الغربان» والذي يقوم ببطولته النجم عمرو سعد، بالإضافة إلى العديد من نجوم الفن.

فيلم «الغربان» تم تصوير معظم مشاهده بأوروبا، ويتم حاليا بناء ديكور خاص بمدينة «الغربان» استعدادا لتكملة مشاهد العمل.