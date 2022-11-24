التونسي يامن المناعي يفوز بجائزة الأدب العربي في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الروائي التونسي يامن المناعي بجائزة الأدب العربي في فرنسا عن روايته «الهاوية الجميلة» (بيل أبيم) التي تتناول موضوع العنف بالمناطق الأكثر فقرا في بلاده.

وأطلقت مؤسسة جان لوك لاغاردير باسم الصناعي والقطب الإعلامي الفرنسي (1928-2003)، ومعهد العالم العربي برئاسة وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ الجائزة العام 2013 ويحصل الفائز بها على 10 آلاف يورو، وفق «فرانس برس».

ويقيم يامن المناعي (42 عاما) في فرنسا منذ أن كان في الثامنة عشرة. وتتناول روايته الصادرة بالفرنسية عن منشورات إليزاد التونسية، قصة صبي في الخامسة عشرة سجن بعدما قتل والده.

وأشادت لجنة التحكيم بـ«الرواية القصيرة المشوقة المكتوبة بأسلوب بسيط وقويّ في آن والتي تفضح من خلال مسار مراهق متمرّد، مظالم المجتمع القاسي في الضواحي الشعبية التونسية».

الغرق

وسبق أن فاز المناعي بجائزة الكتاب البرتقالية في أفريقيا عن الرواية نفسها.

كما مُنح تقدير خاص للكاتب السوداني حمور زيادة عن روايته «الغرق» الصادرة عن دار «العين» والتي تتناول قصة قرية على ضفاف نهر النيل هزّها العثور على جثة مراهقة العام 1969. وصدرت الرواية في فرنسا عن دار «آكت سود» بعنوان «غريقات النيل» (ليه نواييه دو نيل).

وتشكل جائزة الأدب العربي إحدى الجوائز الفرنسية النادرة التي تكافئ الكتب الأدبية العربية. وهي تشجع عملا أدبيا ألّفه كاتب يتحدّر من إحدى دول جامعة الدول العربية، سواء كان صادرا بالفرنسية أو مترجما إلى الفرنسية.