Atwasat

مصري يطرح أغنيته الجديدة «حالة عامة» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 نوفمبر 2022, 10:45 صباحا
مصري يطرح أغنيته الجديدة «حالة عامة» (فيديو)
المطرب الشاب مصري (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

طرح الفنان الشاب مصري، أغنية جديدة بعنوان «حالة عامة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب»، وهي تحمل طابع الدراما، وتعد الأغنية إحدى أغاني ألبوماته الجديد «متركزيش»، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات الشاعر صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع موسيقي ووتريات زيزو فاروق، مكس وماستر ياسر أنور، وجيتارات أحمد حسين، وناي محمد عاطف، والأغنية تم تسجيلها داخل استوديو «فايف» بالقاهرة، وفقا لبيان.

مطلع الأغنية يقول:
ربنا يوعدنا في يوم بقلوب تستوعبنا
أصلنا من كتر الناس المتضايقة تعبنا
حتى اللي نحبه دقيقة اتنين نلاقيه بيزهق
وفي عز مانحكي يقوم فجأة يروح ويسيبنا

على جانب آخر، يضع مصري حاليًا اللمسات الأخيرة على أغاني الميني ألبوم الجديد «متركزيش» داخل استديوهات «فايف» و«كليك سوند» و«صوت الحب»، بصحبة عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد عمار، هاني فاروق، نور الدين محمد، صلاح مندي، عصام حسني، محمد الشناوي، محمد عباس، زيزو فاروق، نوار البحيري، ومهندس الصوت عمار خاطر، بلال وياسر أنور وغيرهم.

وانتهى المطرب الشاب من تسجيل خمس أغنيات من الألبوم، وهي: «بيت الوجع»، «لو بالنوايا»، «حلوة وغيارة»، و«متركزيش»، بالإضافة إلي أغنية «حالة عامة» التي تم طرحها عبر موقع «يوتيوب».

- بالفيديو: مصري يطرح أغنية جديدة بعنوان «خاينين»

يشار إلى أن مصري طرح العديد من الأغنيات خلال الفترة الماضية، تعاون خلالها مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، منها «سلملي عالندالة»، «عايم غرقان»، «مشاعر إيه»، «زنانة»، «فتحت بابها»، «خاينين»، «قبلة حياة» و«إنتي مجنونة»، واستطاعت الأغاني أن تحقق نجاحًا كبيرًا لدي الجمهور وتحصد نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»

ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على «تويتر»
القدوة المتجهة نحو السراب

القدوة المتجهة نحو السراب
مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية

مونديال قطر 2022: البرازيل تهزم صربيا بثنائية
«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية

«أرامكو السعودية» تطلق أكبر مشروعاتها في كوريا الجنوبية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية

بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ

البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة

الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)

انتهت عبر قناة الوسط: التحدي والنصر (مباراة مؤجلة)
مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن الصراع السياسي

مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن ...
كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»

كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»
انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)

انتهت عبر الوسط مباراة شباب الجبل والأخضر (0-1)
انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)

انتهت عبر قناة الوسط: الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي (4-0)
قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات الليبية

قناة «الوسط» تعلن تعاقدها مع نجم إيطاليا جانيني كأول محلل عالمي بتاريخ الشاشات ...
«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير

«هنا ليبيا»: طريق البريقة اجدابيا واستمرار حوادث السير
«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم

«اقتصاد بلس»: تعرف على أصغر 5 أثرياء عصاميين في العالم
«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم

«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«نتفليكس» تزيد عدد استوديوهاتها في إسبانيا
«نتفليكس» تزيد عدد استوديوهاتها في إسبانيا
عماد باشا يطرح «إحنا ولاد ناس» بتوقيع سيف عريبي
عماد باشا يطرح «إحنا ولاد ناس» بتوقيع سيف عريبي
عودة «بابل ميد» الموسيقي في مارسيليا بصيغة جديدة
عودة «بابل ميد» الموسيقي في مارسيليا بصيغة جديدة
سرقة عملات ذهبية بملايين الدولارات من متحف ألماني
سرقة عملات ذهبية بملايين الدولارات من متحف ألماني
اللبناني سبيل غصوب يفوز بجائزة «غونكور تلاميذ الثانويات»
اللبناني سبيل غصوب يفوز بجائزة «غونكور تلاميذ الثانويات»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة جائزة كتاب العام
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي ......
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته...
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا...
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير ......
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة ......
المزيد
قائمة حمراء لممتلكات ثقافية أوكرانية معرضة للخطر
قائمة حمراء لممتلكات ثقافية أوكرانية معرضة للخطر...
متحف لندن ينتقل إلى موقع جديد
متحف لندن ينتقل إلى موقع جديد...
مخرج وبطل فيلم «علم»: «شكرا مهرجان القاهرة»
مخرج وبطل فيلم «علم»: «شكرا مهرجان القاهرة»...
اللبناني سبيل غصوب يفوز بجائزة «غونكور تلاميذ الثانويات»
اللبناني سبيل غصوب يفوز بجائزة «غونكور تلاميذ الثانويات»...
سرقة عملات ذهبية بملايين الدولارات من متحف ألماني
سرقة عملات ذهبية بملايين الدولارات من متحف ألماني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط