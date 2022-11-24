مصري يطرح أغنيته الجديدة «حالة عامة» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرح الفنان الشاب مصري، أغنية جديدة بعنوان «حالة عامة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب»، وهي تحمل طابع الدراما، وتعد الأغنية إحدى أغاني ألبوماته الجديد «متركزيش»، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات الشاعر صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع موسيقي ووتريات زيزو فاروق، مكس وماستر ياسر أنور، وجيتارات أحمد حسين، وناي محمد عاطف، والأغنية تم تسجيلها داخل استوديو «فايف» بالقاهرة، وفقا لبيان.

مطلع الأغنية يقول:

ربنا يوعدنا في يوم بقلوب تستوعبنا

أصلنا من كتر الناس المتضايقة تعبنا

حتى اللي نحبه دقيقة اتنين نلاقيه بيزهق

وفي عز مانحكي يقوم فجأة يروح ويسيبنا

على جانب آخر، يضع مصري حاليًا اللمسات الأخيرة على أغاني الميني ألبوم الجديد «متركزيش» داخل استديوهات «فايف» و«كليك سوند» و«صوت الحب»، بصحبة عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد عمار، هاني فاروق، نور الدين محمد، صلاح مندي، عصام حسني، محمد الشناوي، محمد عباس، زيزو فاروق، نوار البحيري، ومهندس الصوت عمار خاطر، بلال وياسر أنور وغيرهم.

وانتهى المطرب الشاب من تسجيل خمس أغنيات من الألبوم، وهي: «بيت الوجع»، «لو بالنوايا»، «حلوة وغيارة»، و«متركزيش»، بالإضافة إلي أغنية «حالة عامة» التي تم طرحها عبر موقع «يوتيوب».

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يشار إلى أن مصري طرح العديد من الأغنيات خلال الفترة الماضية، تعاون خلالها مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، منها «سلملي عالندالة»، «عايم غرقان»، «مشاعر إيه»، «زنانة»، «فتحت بابها»، «خاينين»، «قبلة حياة» و«إنتي مجنونة»، واستطاعت الأغاني أن تحقق نجاحًا كبيرًا لدي الجمهور وتحصد نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.