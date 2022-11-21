الشقروني توقع مجموعتها القصصية «تمهيد للاشيء»

طرابلس - بوابة الوسط

احتفت القاصة آسيا الشقروني، السبت، بصدور مجموعتها القصصية «تمهيد للاشيء» الصادرة عن مكتبة طرابلس العلمية العالمية، وشهد حفل التوقيع الذي أقيم برعاية حزب نداء القرضابية لفيف من الأدباء والكتاب والاعلاميين.

وألقت الروائية عائشة إبراهيم، وكذلك الشاعرة هناء المريض، ورقات احتفائية تناولت مضمون المجموعة وأبعادها الفكرية والنفسية والاجتماعية.

ابن التفاصيل

«عليك أن تكونَ ابن التفاصيل البار حتى تعي تمهيد اللاشيء»، هكذا توقعت الشاعرة هناء المريض رؤيتها في تكاوين النص حيث كان «اللاشيء» عَجْزُ اللغة عن الإتيان بما يَفِي بهوْلِ المعنى وفداحة الألم، وتمضي لتقول «عليك أن تكون ابن التفاصيل البار، تمشي بين الناس مزهوًا وخنجر الغياب مطعون في خاصرتك فيما عيناكَ تجيبُ السائلين إنه «لا شيء».

وتردف معلقة إنه لمن السهل أن نقرأ ونحكم على حقيقة الآخرين؛ إنما من الصعب جدًا أن نخطو خطواتٍ واسعةٍ أهبةً لقفزةٍ نكونُ بها بَعدَ «اللاشيء» كما كنا قبله، قصص قليلة العدد، متفاوتة النضج، متغايرة المغزى، متوحدة الهم والشاغل، ثابتة الحقيقة، إلا أنها مجرد «تمهيد للاشيء» في حقيقة آسيا الشقروني.

أحلام هاربة

ترى الروائية عائشة إبراهيم في ورقة لها أن سردية المجموعة هي محاولة القبض على الأحلام الهاربة، مشيرة إلى أن أفضل معيار لقياس جودة النص الأدبي هو مدى ما يتركه فينا من أثر، وهو ما يمكن أن نلاحظَه ونعيشَه بعد قراءة المجموعة القصصية «تمهيد للاشيء» للقاصة آسيا الشقروني، ليس فقط بسبب إيقاع السرد المتدفق المتناغم ولا بسبب رونقِ اللغة المتوهجة في بساطتها وانسيابها، ولا بسبب الحضور الطاغي للذات الأنثوية في جميع تجلياتها الشعورية، بل أيضًا بسبب تلك القدرةِ العالية للكاتبة على الغوص في الوعي الشعوري واللاشعوري للشخصيات.

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وأضافت أنه على الرغم من القاسم المشترك الذي تنهض حوله هذه المجموعة، وهو المرأة، إلا أنها يمكن اعتبارها مجموعة مخاتلة، فكل قصة تجدّف في بحر مختلف، تتلاطم أمواجه النفسية والانفعالية ما بين عواطف مضطرمة، كما في قصة «ألست هنا أيها الوسيم؟» أو بؤس مدقع كما في قصة «محاولة» أو أمومة حانية كما في قصة «شكرًا أمي» أو أسئلة وجودية كما في قصة «غمضة وسؤال»، إنها باختصار مجموعة من اللهاث الأنثوي تحت سطوة قيود مجتمعية، استطاعت الكاتبة تفكيكها.

أحلام أنثى

وتابعت بالقول إن الثيمة المحورية التي تقوم عليها القصص هي محاولة القبض على أحلام هاربة لدى كل امرأة من شخصيات السرد، فأحلام الأنثى هي الخيط الدلالي الذي يوحد الثيمات المهيمنة على المجموعة القصصية.

ففي قصة «حلم»، تشير القاصة إلى حلم فتاة بأن تكون لديها غرفة خاصة، لم تستطع أن تحقق هذا الحلم في بيت أهلها، لأنها تتشارك الغرفة مع أشقائها، فقررت تصدير هذا الحلم إلى حياتها الزوجية.

لكن ذلك لم يتحقق طبعًا، فالزوج يشاركُها السرير ويجذِب اللحاف أثناء النوم، ويشخر عاليًا طيلة سنين الزواج، لكنه يموت أخيرًا، فتصبحُ غرفة النوم ملكًا لها وحدها، تتلمسُ خزانة الثياب كأنها تراها للمرة الأولى، تستمتع بصرير جارور الدُرْج الذي لم يعد يثير إزعاج أحد، تشعل الضوءَ للقراءة وتقوم بكل تلك الأشياء التي لم تستطع أن تحققها سنين حياتها الطويلة، لكن ذلك للأسف يأتي في وقت متأخر جدًا، إذ إنها كانت ليلتَها الأخيرة في الحياة.

وأضافت أن هذا النص ليس مجرد حكاية عابرة، بل أزمة عميقة تلازم الإنسان حول أمنيات صغيرة يحملها معه طوال حياته، وتحيلنا إلى سؤال صادم: ما الذي منع تحقيقها، هل يجب أن نقضي عمرًا كاملًا من أجل تحقيق متعة بريئة ومحايدة؟!

واختتمت الأمسية بتوقيع الشقروني لعدد من نسخ المجموعة، لجمهور أصدقائها من الكتاب والصحفيين.

غلاف المجموعة (بوابة الوسط)

الروائية عائشة إبراهيم أثناء إلقاء ورقتها.(بوابة الوسط)

من اليمين، الشاعرة هناء المريض، والقاصة آسيا الشقروني (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)