محاضرة للمخرجة اليابانية ناعومي كاواسي بـ«القاهرة السينمائي» الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم مهرجان «القاهرة السينمائي»، الإثنين، محاضرة للمخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية بدورته الـ44.

ومن المقرر أن تقام محاضرة ناعومي كاواسي، التي تديرها المخرجة فيولا شفيق، في تمام الساعة 3:00 حتى 4:30 مساءً بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتبحث وتتناقش كاواسي مع الحضور خلال هذه الجلسة عن مصادر إلهامها، والعملية الإبداعية وراء بعض أفلامها المهمة.

مخرجة يابانية بارزة

كاواسي، مخرجة يابانية بارزة وكاتبة مشهورة عالميًا، حصلت على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان «كان السينمائي» 1997، عن فيلمها الأول «Suzaku no Moe»، ثم حصلت لاحقًا على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم عن فيلم «Mori no Mogari»، وفي العام 2000 حصل فيلمها «هوتارو» على جائزة الفيبريسي من مهرجان «لوكارنو» بجانب ترشحه لجائزة «الفهد الذهبي».

ناعومي كاواسي، انطلقت مسيرتها المهنية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ولدت في مدينة نارا اليابانية، وبدأت مسيرتها الفنية عبر مجموعة أفلام استهدفت تصوير الواقع، وتجاوزت فيها عن الصور النمطية للأعمال الوثائقية - الروائية.

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تعمل أيضًا «كاواسي» كمخرجة إعلانات تجارية ومنسقة موسيقية «دي جي» في برامج الراديو، كما أسست مهرجان «نارا السينمائي الدولي» العام 2010.

فيولا شفيق، مخرجة، ومؤلفة كتاب السينما العربية: التاريخ والهوية الثقافية، درست في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وجامعة زيورخ، وجامعة هومبولت في برلين، وجامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ، حيث شغلت منصب باحثة من 2016 إلى 2020، شغلت منصب رئيس الدراسات في برنامج الحرم الوثائقي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2011-2013، وعملت كمستشارة للعديد من المهرجانات الدولية.