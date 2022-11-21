«الابن» ضمن عروض الإثنين في «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل، الإثنين، عروض الأفلام بالدورة الـ44 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، حيث يعرض في مسرح النافورة فيلم «الابن» (المملكة المتحدة) في السادسة والنصف مساء.

وفي المسرح الصغير، تعرض أفلام «أشياء لم تقل» (مقدونيا، صربيا) في الثانية عشرة والنصف ظهرا، وفي الثالثة والنصف عصرا، «المخربات الصغيرات» (كندا)، و«أرض الوهم» (فرنسا، لبنان) في السادسة والربع مساء.

ويعرض في مسرح الهناجر، فيلما «نور على نور» (مصر، الدنمارك) في الثانية عشرة والنصف ظهرا، و«أرض دالي» (المملكة المتحدة) في الثالثة عصرا.

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أما سينما الهناجر، تستقبل الأفلام المصرية الثلاثة المرممة، «أغنية على الممر» في الثانية عصرا، و«الاختيار» في الخامسة إلا ربع، «يوميات نائب في الأرياف» في الثامنة مساء.

وفي قاعة إيوارت بالجامعة الأميركية، تعرض أفلام «سدادة» (إسبانيا) في الواحدة إلا ربع، و«آن» (إيرلندا) في السادسة والنصف مساء، و«رجل ما» (اليابان) في التاسعة والنصف مساء.

وتعرض في سينما الزمالك1، أفلام «جنيات إنيشيرين» (المملكة المتحدة، إيرلندا، أميركا) في الثانية عشرة والربع ظهرا، و«رجل ما» (اليابان) في الثالثة والنصف عصرا، و«السد» (السودان) في السابعة إلا ربع مساء، و«الابن» (المملكة المتحدة) في التاسعة مساء.

أما سينما الزمالك 2، تعرض فيها أفلام، «توري ولوكيتا» (بلجيكا) في الرابعة عصرا، و«رحلة يوسف» (سورية) في السادسة والنصف مساء، و«واحة المياه المتجمدة» (المغرب) في التاسعة إلا ربع مساء.