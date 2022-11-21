فيلم وودي آلن الجديد «رسالة شكر» للجمهور الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

في مقابلة مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، وجه المخرج الأميركي وودي ألن الشكر إلى جمهوره الفرنسي، قائلًا: إن «صنع فيلم في فرنسا هو طريقة لتوجيه الشكر».

وأضاف أن رواد السينما الفرنسيين «أحبوا ودعموا المخرج الأجنبي الشاب» منذ فيلم «تايك ذي ماني أند ران! (1969)» متحدثًا عن نفسه.

- نشر مذكرات وودي آلن رغم الاتهامات في حقه بالاعتداء الجنسي

وتابع: «عندما تجرأت على تنفيذ المزيد من المشاريع التجريبية، تابعوني وشجعوني أكثر من الجمهور الأميركي»، وفق «فرانس برس».

وقد تشير جملته «نيويورك لم تعد مكانًا لطيفًا جدًا، أنا سعيد لأنه يمكنني استنشاق الهواء في مكان آخر»، أيضًا إلى أن وودي آلن يجد في باريس ملاذًا بعيدًا عن صناعة السينما الأميركية التي تتجنبه، فهذا المخرج (86 عامًا) منبوذ في هوليوود منذ اتهمته ابنته بالتبني ديلان فارو بالتحرش الجنسي بها عندما كانت طفلة.

وينفي وودي آلن هذه الاتهامات التي لم يتوصّل أي من التحقيقين اللذين أطلقا بشأنها، إلى نتيجة.

الفيلم الأول بالفرنسية

وهذا الفيلم الأول الذي يصور بالفرنسية، وهي لغة لا يجيدها آلن، للمخرج الذي «لطالما حلم بأن يكون مخرجًا أوروبًيا» فيما أن «معظم الأفلام» التي جعلته يرغب في القيام بـ «هذه المهنة (كانت) فرنسية».

ويدرك آلن أن «الفيلم سيحقق أرباحًا أقل في الولايات المتحدة لأن الجمهور هناك لا يحب الترجمة».

وعن الفيلم الذي انتهى من تصويره الثلاثاء الماضي، وفق الصحيفة، قال وودي آلن إنه «فيلم بوليسي، قصة خطيرة عن الجريمة والعقاب. مع جرعة من الرومانسية بالطبع».

ويعرف هذا الفيلم الروائي حتى الآن فقط برمزه العملي «WASP 22» (مشروع وودي آلن السري).