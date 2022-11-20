أوسكار فخرية للممثل مايكل ج. فوكس

القاهرة - بوابة الوسط

تكريمًا لحملته لتمويل أبحاث حول مرض باركنسون، حصل الممثل مايكل ج. فوكس على جائزة أوسكار فخرية، السبت.

وأصيب فوكس بهذا المرض الذي يضرب الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب، حسب «فرانس برس».

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وحصل فوكس على هذه الجائزة السنوية، التي تمنحها أكاديمية الأوسكار تقديرا للعمل الإنساني لشخصية في صناعة السينما، خلال احتفال رسمي حضره أبرز نجوم هوليوود في لوس أنجليس السبت.

وقال فوكس ممازحا بعد تسلمه الجائزة «إنكم تجعلونني أرتجف، توقفوا عن ذلك» قبل أن يصف جائزته بأنها «شرف لم يتوقّع الحصول عليه بتاتا».

حقق مايكل ج. فوكس النجومية من خلال ثلاثية «باك تو ذي فيوتشر» التي أنجزت بين العامين 1985 و1990 والتي أدى فيها دور المراهق مارتي ماكفلاي الذي يسافر عبر الزمن.

لكن في العام 1991، في سن التاسعة والعشرين، شخّصت إصابة فوكس بمرض باركنسون وأخبره الأطباء بأن أمامه 10 سنوات فقط من العمل.

ويعاني حوالى 10 ملايين شخص في كل أنحاء العالم مرض باركنسون الذي يؤثر على الوظائف الحركية.

وودي هارلسون

وقال وودي هارلسون الذي أدى دور البطولة إلى جانب فوكس في فيلم «دوك هوليوود» وقت شخّصت إصابته، للحضور السبت «لم أصدق ذلك لأن مايك يملك صفات بشرية خارقة ولا تُقهر».

وأضاف «لم يدخل في دوامة الشفقة على الذات، بل بخلاف ذلك، حوّل التشخيص المروع إلى مهمة شجاعة».

وكشف فوكس الذي عُرف بداية في المسلسل الكوميدي «فاميلي تايز» الذي عرضته قناة «إن بي سي» في الثمانينيات، عن مرضه علنا في العام 1998، أثناء عرض مسلسله التلفزيوني الثاني «سبين سيتي».

وتقاعد جزئيا بعد سنوات، وكرّس نفسه لمؤسسته الخاصة بمرض باركنسون وجمع أكثر من مليار دولار للبحوث، ليعلن تقاعده نهائيا في العام 2020.