Atwasat

أوسكار فخرية للممثل مايكل ج. فوكس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 04:29 مساء
أوسكار فخرية للممثل مايكل ج. فوكس
صورة مؤرخة في 19 نوفمبر 2022 للممثل مايكل ج. فوكس في لوس أنجليس (أ ف ب)
alwasat radio

تكريمًا لحملته لتمويل أبحاث حول مرض باركنسون، حصل الممثل مايكل ج. فوكس على جائزة أوسكار فخرية، السبت.

وأصيب فوكس بهذا المرض الذي يضرب الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب، حسب «فرانس برس».

-«جيسي جاكسون» يعلن إصابته بمرض الباركنسون

وحصل فوكس على هذه الجائزة السنوية، التي تمنحها أكاديمية الأوسكار تقديرا للعمل الإنساني لشخصية في صناعة السينما، خلال احتفال رسمي حضره أبرز نجوم هوليوود في لوس أنجليس السبت.

وقال فوكس ممازحا بعد تسلمه الجائزة «إنكم تجعلونني أرتجف، توقفوا عن ذلك» قبل أن يصف جائزته بأنها «شرف لم يتوقّع الحصول عليه بتاتا».

حقق مايكل ج. فوكس النجومية من خلال ثلاثية «باك تو ذي فيوتشر» التي أنجزت بين العامين 1985 و1990 والتي أدى فيها دور المراهق مارتي ماكفلاي الذي يسافر عبر الزمن.

لكن في العام 1991، في سن التاسعة والعشرين، شخّصت إصابة فوكس بمرض باركنسون وأخبره الأطباء بأن أمامه 10 سنوات فقط من العمل.

ويعاني حوالى 10 ملايين شخص في كل أنحاء العالم مرض باركنسون الذي يؤثر على الوظائف الحركية.

وودي هارلسون
وقال وودي هارلسون الذي أدى دور البطولة إلى جانب فوكس في فيلم «دوك هوليوود» وقت شخّصت إصابته، للحضور السبت «لم أصدق ذلك لأن مايك يملك صفات بشرية خارقة ولا تُقهر».

وأضاف «لم يدخل في دوامة الشفقة على الذات، بل بخلاف ذلك، حوّل التشخيص المروع إلى مهمة شجاعة».

وكشف فوكس الذي عُرف بداية في المسلسل الكوميدي «فاميلي تايز» الذي عرضته قناة «إن بي سي» في الثمانينيات، عن مرضه علنا في العام 1998، أثناء عرض مسلسله التلفزيوني الثاني «سبين سيتي».

وتقاعد جزئيا بعد سنوات، وكرّس نفسه لمؤسسته الخاصة بمرض باركنسون وجمع أكثر من مليار دولار للبحوث، ليعلن تقاعده نهائيا في العام 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة

حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم
نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل

منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل
مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي

مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي
شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟

شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟

هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم

غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية

مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن ...
نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي

د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد ...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«القاهرة السينمائي» يقدم «بركة العروس» في أول عرض عالمي
«القاهرة السينمائي» يقدم «بركة العروس» في أول عرض عالمي
جامع أعمال فنية يسلم نفسه للشرطة الإيطالية.. إليك القصة
جامع أعمال فنية يسلم نفسه للشرطة الإيطالية.. إليك القصة
عرض 22 فيلما في «القاهرة السينمائي» الأحد
عرض 22 فيلما في «القاهرة السينمائي» الأحد
الإيراني دهكردي يهدي «نجمة مراكش الذهبية» لنساء بلاده
الإيراني دهكردي يهدي «نجمة مراكش الذهبية» لنساء بلاده
الأحد.. عقد ندوة حول مهنة المبرمج السينمائي في مهرجان «القاهرة»
الأحد.. عقد ندوة حول مهنة المبرمج السينمائي في مهرجان «القاهرة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم ......
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة جائزة كتاب العام
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي ......
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته...
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير ......
المزيد
أوسكار فخرية للممثل مايكل ج. فوكس
أوسكار فخرية للممثل مايكل ج. فوكس...
«رحلة يوسف» لأول مرة عالميا بمهرجان «القاهرة السينمائي»
«رحلة يوسف» لأول مرة عالميا بمهرجان «القاهرة السينمائي»...
الصين تفوز بإحدى جوائز «غولدن هورس أووردز» في تايوان
الصين تفوز بإحدى جوائز «غولدن هورس أووردز» في تايوان...
الأحد.. عقد ندوة حول مهنة المبرمج السينمائي في مهرجان «القاهرة»
الأحد.. عقد ندوة حول مهنة المبرمج السينمائي في مهرجان ......
الإيراني دهكردي يهدي «نجمة مراكش الذهبية» لنساء بلاده
الإيراني دهكردي يهدي «نجمة مراكش الذهبية» لنساء بلاده...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط