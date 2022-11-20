«رحلة يوسف» لأول مرة عالميا بمهرجان «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش

يعرض الأحد، في تمام السابعة إلا ربع، بالمسرح الكبير فيلم «رحلة يوسف - المنسيون»، المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأول مرة عالميًا.

فيلم «رحلة يوسف» (سورية) للمخرج جود سعيد، تدور أحداثه خلال الحرب التي خرج الكثير من السوريين بسببها إلى بلاد اللجوء خوفًا من الموت إلا يوسف ومن معه، وفي هذه الأثناء، نبتت أحلام الحفيد زياد وتاهت معًا، يسير الجد وحفيده نحو غِد يخبّئ بلادًا جديدة وهوية تائهة.

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وتستمر فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» حتى يوم 22 نوفمبر.