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الأحد.. عقد ندوة حول مهنة المبرمج السينمائي في مهرجان «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش الأحد 20 نوفمبر 2022, 12:18 مساء
الأحد.. عقد ندوة حول مهنة المبرمج السينمائي في مهرجان «القاهرة»
مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» يشهد مناقشة حول مهنة المبرمج السينمائي ضمن فعاليات دورته الـ44 (الإنترنت)
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يقيم مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الأحد، مناقشة حول مهنة المبرمج السينمائي، ضمن فعاليات دورته الـ44، وتديرها ماجي مرجان.

ويتحدث خلال تلك الندوة كل من دوروتا ليش، فيرينا فون ستاكلبيرج، توماس روسو، وبير إيريك جيلسفيك.

- مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» يشهد مناقشة حول مهنة المبرمج السينمائي ضمن فعاليات دورته الـ44.

ويناقش المتحدثون خلال الندوة، «هل أنت مهتم ببداية مهنة في عالم السينما - ولكن ليس بالضرورة أن تكون خلف الكاميرا؟ هل لديك موهبة في اقتراح قائمة؟».

يجمع هذا الحدث مجموعة من المبرمجين من أفضل مهرجانات الأفلام حول العالم مثل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، البيرنالي، وأسبوع النقاد العالمي في كان.

كيفية اختيار الأفلام
يناقش الخبراء كيفية اختيار الأفلام ووضع برنامج ممتاز كل عام وما يلزمه، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنظيم مهرجان عالمي برؤية ورسالة واضحتين.

ماجي مرجان، مخرجة أفلام مصرية، ومبرمجة مهرجان، وعضو هيئة تدريس الأفلام بالجامعة الأميركية، بالقاهرة، تشمل أفلامها الروائية: «عشم»، «ومن إلى مئير».

وحصلت على جوائز لأفضل مخرج، وأفضل محرر في مهرجان مالمو للفيلم العربي، وتقدير خاص للجنة التحكيم في المهرجان، الدولي لأفلام Orient’D في جنيف، وهي مدير مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة 44 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

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