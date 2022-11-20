Atwasat

الإيراني دهكردي يهدي «نجمة مراكش الذهبية» لنساء بلاده

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 11:21 صباحا
الإيراني دهكردي يهدي «نجمة مراكش الذهبية» لنساء بلاده
المخرج الإيراني عماد الإبراهيم دهكردي يتوسط فريق العمل (الإنترنت)
alwasat radio

أهدى المخرج، عماد الإبراهيم دهكردي، مساء السبت، «النجمة الذهبية»، إلى «نساء إيران»، وهي الجائزة الأبرز في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

ويستكشف فيلم «حكاية من شمرون» (2022)، وهو أول فيلم روائي طويل للإيراني عماد علي إبراهيم دهكردي، حياة شاب إيراني يعيش في شمرون في شمال طهران، يتحول إلى الجانب المظلم خلال محاولته جني الأموال بسهولة.

- منع مخرج إيراني من حضور «لندن السينمائي».. لهذا السبب

وقال المخرج: «أريد أن أقدم تحية إلى كل من فقدوا أرواحهم وهم يقاتلون من أجل استعادة الحرية ليعيشوا كما يريدون» في إشارة إلى الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت قبل أكثر من شهرين بعد وفاة مهسا أميني، وفق «فرانس برس».

وأضاف المخرج (43 عامًا): «أهدي جائزتي لجميع نساء إيران وللجيل الشاب الذي يخاطر بحياته من أجل الحرية».

احتجاجات
وتواجه إيران احتجاجات اندلعت في البلاد قبل شهرين إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر، والتي توفيت بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقُتل 378 شخصًا على الأقل في حملة قمع التظاهرات، وفق حصيلة جديدة نشرتها، السبت، منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في النروج مقرًا.

ومنحت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الإيطالي باولو سورينتينو والتي تضم خصوصًا الممثل الفرنسي طاهر رحيم، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة الألمانية-الأميركية ديان كروغر، جائزة أفضل إخراج للفيلم الدرامي «برق» (2022) للسويسرية كارمن جاكيي.

أما جائزة لجنة التحكيم فمنحت لمخرجتين هما المغربية مريم التوزاني عن فيلم «أزرق القفطان» الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار والبرتغالية كريستيل ألفيس ميرا عن فيلم «الروح الحية».

وفازت الممثلة الكورية تشوي سونغ-يون بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «رايسبوي ينام» للمخرج الكندي أنتوني شيم، فيما حصد جائزة أفضل ممثل الإندونيسي أرسوندي بينينغ سوارا عن دوره في فيلم «سيرة ذاتية» لمواطنه المخرج مقبول مبارك.

أعمال درامية
وقال باولو سورينتينو: «أثناء عملية الاختيار، لم تكن هناك سوى أعمال درامية، ربما لأن المخرجين الجدد مهتمون بالمواضيع الدرامية».

من جهة ثانية، كرّمت الممثلة والمنتجة الجريئة تيلدا سوينتون خلال الليلة الختامية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وقالت سوينتون «حظيت بفرصة حياتي بأن أجد الباب السري لمكان أصنع فيه أفلامًا مع بعض من أعظم صانعي الأفلام المعاصرين».

وأضافت: «عندما تكرمونني، فأنتم تكرّمون رفاقي» مستشهدة بالمخرجين الإسباني بيدرو ألمودوفار والأميركي ويس أندرسون من بين آخرين، وعقد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر بعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد-19.

وحضرت المهرجان أسماء بارزة في السينما على غرار الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير والمخرج الأميركي جيم جارموش والمخرج الفرنسي ليوس كاراكس. وتنافس على جائزة «النجمة الذهبية» 14 فيلما، ستة منها من توقيع مخرجات، من 33 بلدا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية

نتائج «كوب27»: غوتيريس يأسف.. وخيبة أمل أوروبية
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل

منارة بنغازي تتلون بالأزرق احتفالا باليوم العالمي للطفل
مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي

مهاتير محمد يخسر السباق إلى مقعد بالبرلمان الماليزي
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟

هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخ المونديال

«ستيفاني وسليمة ويوشيمي» ثلاث حكمات يقدن مباريات بكأس العالم في قطر لأول مرة في ...
غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم

غموض وشكوك حول «الديك الفرنسي» كريم بنزيمة قبل انطلاق كأس العالم
مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية

مصدر أوروبي يؤكد التوصل لاتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 1 - 1 النصر
قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن مؤجلات الدوري الليبي.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث «استديو تحليل» لمباراة دارنس والنصر عبر تقنية الـ(HD) ضمن ...
نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي

د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد (صور)

«بوابة الوسط» ترصد مهرجان الميز الشعبي على هامش سباق القدرة والتحمل في صياد ...
بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا

بالفيديو: تعرف إلى «prius» الشبابية من تويوتا
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ

فنانة مصرية تنقل «الجحيم» إلى قمة المناخ
أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا

أكثر الأندية تمثيلا في مونديال قطر.. برشلونة أولا والسد القطري رابعا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لأفريقيا للتصدي للهجرة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفوضى تضرب عملية بيع تذاكر الجولة المقبلة لتايلور سويفت
الفوضى تضرب عملية بيع تذاكر الجولة المقبلة لتايلور سويفت
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
د. حسن الأشلم: مقاومة الأدب الشعبي وصلت حد النبذ الأكاديمي
«القاهرة السينمائي»: «رائد الفضاء» و«الصفصافة العمياء» ضمن عروض السبت
«القاهرة السينمائي»: «رائد الفضاء» و«الصفصافة العمياء» ضمن عروض ...
«القاهرة السينمائي» يقدم «بركة العروس» في أول عرض عالمي
«القاهرة السينمائي» يقدم «بركة العروس» في أول عرض عالمي
جامع أعمال فنية يسلم نفسه للشرطة الإيطالية.. إليك القصة
جامع أعمال فنية يسلم نفسه للشرطة الإيطالية.. إليك القصة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم ......
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة جائزة كتاب العام
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي ......
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته...
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير ......
المزيد
الأحد.. عقد ندوة حول مهنة المبرمج السينمائي في مهرجان «القاهرة»
الأحد.. عقد ندوة حول مهنة المبرمج السينمائي في مهرجان ......
الإيراني دهكردي يهدي «نجمة مراكش الذهبية» لنساء بلاده
الإيراني دهكردي يهدي «نجمة مراكش الذهبية» لنساء بلاده...
عرض 22 فيلما في «القاهرة السينمائي» الأحد
عرض 22 فيلما في «القاهرة السينمائي» الأحد...
جامع أعمال فنية يسلم نفسه للشرطة الإيطالية.. إليك القصة
جامع أعمال فنية يسلم نفسه للشرطة الإيطالية.. إليك القصة...
«القاهرة السينمائي» يقدم «بركة العروس» في أول عرض عالمي
«القاهرة السينمائي» يقدم «بركة العروس» في أول عرض عالمي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط