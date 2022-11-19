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جامع أعمال فنية يسلم نفسه للشرطة الإيطالية.. إليك القصة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 05:12 مساء
جامع أعمال فنية يسلم نفسه للشرطة الإيطالية.. إليك القصة
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أعلن محامي جوليانو روفيني، الجمعة، أن جامع الأعمال الفنية الفرنسي - الإيطالي سلم نفسه إلى الشرطة الإيطالية.

ويعد روفيني أحد أهم المطلوبين من القضاء الفرنسي، لقيادته على مدى عقود أنشطة شبكة معقدة للغاية متخصصة في الاتجار بمنتجات مقلدة، يشمل بعضها لوحات منسوبة إلى كبار الفنانين.

يُتّهم جوليانو روفيني (77 عاما)، بخداع متاحف ودور للمزادات وأفراد من خلال بيعهم لوحات قُدّمت على أنها أعمال لفنانين كبار، لكن اتّضح أنها مزيفة، وفق «فرانس برس».

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وقال محاميه بول لوفيفر في بيان، إن روفيني سلّم نفسه للشرطة في مدينة كاستيلنوفو ني مونتي بمنطقة ريجيو إميليا وسط إيطاليا. وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، أوقفت السلطات روفيني المقيم في منطقة مجاورة.

جاء توقيف روفيني بعد ماراثون قضائي استمر سنوات طويلة بغية تسليمه لفرنسا، إثر فتح تحقيق بشأنه في عام 2014، وعقب مذكرة توقيف أوروبية صدرت في حقه قبل خمس سنوات.

محكمة في ميلانو
وأعطت محكمة في ميلانو موافقتها قبل عامين على تسليم روفيني إلى فرنسا لمواجهة تهم الاحتيال والتزوير، لكنّ نقله إلى محكمة فرنسية بقي معلقاً لحين استكمال الإجراءات القانونية الموازية في إيطاليا بتهمة التهرب الضريبي.وفي مايو الفائت، تمت تبرئة روفيني في محاكمة على خلفية التهرب الضريبي.

ذاع صيت روفيني في عالم الفن لبيعه عشرات اللوحات منذ تسعينيات القرن الماضي، بما يشمل أعمالاً منسوبة إلى فنانين عظماء في تاريخ الرسم بينهم إل غريكو، إلى متاحف أوروبية مرموقة، بينها اللوفر في باريس، غالباً عن طريق وسطاء.

لكن منتجاته المزيفة جذبت أيضاً مشترين أثرياء، مثل أمير ليختنشتاين الذي حصل على نسخة مزيفة من عمل للوكاس كراناخ الأكبر يمثل فينوس مقابل سبعة ملايين يورو (7,24 مليون دولار).

 

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