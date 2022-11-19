«القاهرة السينمائي»: «رائد الفضاء» و«الصفصافة العمياء» ضمن عروض السبت

القاهرة - بوابة الوسط

ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعرض السبت عدد من الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية، ومن بينها الفيلم الفرنسي «رائد الفضاء» والمغربي «واحة المياة المتجمدة».

ومن بين هذه الأعمال فيلم «الصفصافة العمياء، المرأة النائمة»، لـ بيير فولد، إنتاج فرنسا وكندا وهولندا ولوكسمبورج، حسب نشرة المهرجان.

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وتدور أحداث الفيلم في طوكيو، بعد أيام من زلزال وتسونامي 2011، حين يسعى ثلاثة أشخاص إلى اكتشاف ذواتهم الحقيقية عبر الأحلام والذكريات والتخيلات متأثرين بتصوراتهم عن الزلازل التي تتجسد في صورة مخلوقات وعناصر خيالية.

وتستمر فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى 22 نوفمبر.

وهنا نستعرض معا جدول عروض الأفلام اليوم السبت 19 نوفمبر 2022.

المسرح الكبير

3:00 | فيلم |الصفصافة العمياء، المرأة النائمة| فرنسا، كندا، هولندا، لوكسمبورج | مدتة 110 دقيقة

6:45 | فيلم |رائد الفضاء| فرنسا | مدتة 110 دقائق

9:45 | فيلم |بركة العروس| لبنان، قطر | مدتة 78 دقيقة

مسرح النافورة

7:30 | فيلم |علَم| فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر | مدتة 104 دقائق

المسرح الصغير

3:15 | فيلم | واحة المياه المتجمدة | المغرب، فرنسا| مدتة 92 دقيقة

6:00 | فيلم | طنين الأذن | البرازيل| مدتة 105 دقائق

مسرح الهناجر

12:00 | فيلم | قصة البلاستيك | الولايات المتحدة الأميركية، الهند، بلجيكا، الصين، إندونيسيا، الفلبين| مدتة 95 دقيقة

2:30 | فيلم | عصابة الفتيات | سويسرا | مدتة 97 دقيقة

5:30 | فيلم | المجموعة | فرنسا، كولومبيا | مدتة 86 دقيقة

8:00 | فيلم | الخطة 75 | اليابان، فرنسا، الفلبين، قطر | مدتة 112 دقيقة