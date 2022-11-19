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الفوضى تضرب عملية بيع تذاكر الجولة المقبلة لتايلور سويفت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 12:24 مساء
الفوضى تضرب عملية بيع تذاكر الجولة المقبلة لتايلور سويفت
تايلور سويفت خلال حفلة في نيويورك في 23 أبريل 2019 (أ ف ب)
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بعد إخفاقات رافقت عملية حجز بطاقات جولة تايلور سويفت المقبلة، انتقدت نجمة البوب الأميركية، الجمعة، منصة بيع التذاكر العملاقة «تيكت ماستر».

وكان كثيرون من محبي المغنية اشتكوا في الأيام الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، من فترات الانتظار الطويلة والأعطال الإلكترونية والارتفاع الشديد في الأسعار خلال فترة المبيعات المسبقة لتذاكر جولة سويفت المقبلة بعنوان «إيراز» (عصور) التي تبدأ في 18 مارس.

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وألغت «تيكت ماستر» الخميس عملية البيع العام التي كان مقررًا أن تنطلق الجمعة، «بسبب الارتفاع الكبير في الطلب (...) والنقص في مخزون التذاكر المتبقية»، وفق «فرانس برس».

وردت تايلور سويفت على صفحتها على «إنستغرام» الجمعة قائلة «من الصعب حقًا أن أعتمد على كيان خارجي»، مذكرة بعلاقتها الخاصة منذ سنوات مع معجبيها.

وأضافت النجمة (32 عامًا) «من المؤلم بالنسبة إليّ أن أرى أخطاء تحدث من دون أن أكون قادرة على فعل أي شيء حيالها»، من دون تسمية «تيكت ماستر» بشكل مباشر.

وأوضحت أنها لا تنوي «تقديم الأعذار لأي شخص»، مضيفة «سألناهم مراراً ما إذا كان بإمكانهم التعامل مع هذا النوع من الطلبات، وأكدوا لنا أنهم يستطيعون ذلك».

وقالت سويفت «إنه لأمر رائع حقاً أن 2,4 مليون شخص تمكنوا من الحصول على تذاكر، لكن ما يثير استغرابي أن الكثير منهم يشعرون كأنهم واجهوا كابوساً للحصول عليها».

ووعدت بفعل كل ما هو ممكن من أجل تسهيل عمليات الحجز في المرات المقبلة.

فوضى وتحقيق
وأعادت هذه الفوضى الانتقادات الموجهة للشركة العملاقة في قطاع بيع التذاكر التي اندمجت عام 2010 مع عملاق الترفيه «لايف نايشن».

ودعت مجموعات مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك أخيراً إلى إجراء تحقيق بشأن هذه المجموعة التي يقولون إن موقعها المهيمن يتيح لها «رفع الأسعار وفرض رسوم غير ضرورية ومكلفة واستغلال الفنانين وقاعات الحفلات المستقلة والمعجبين».

وأثارت أسعار حفلات نجم موسيقى الروك بروس سبرينغستين، التي وصل بعضها إلى آلاف الدولارات، غضباً في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً بشأن مكافحة الاحتكار يطاول شركة «لايف نايشن إنترتاينمنت» التي نتجت عن الاندماج بين «تيكت ماستر» و«لايف نايشن».

وفي ما يتعلق بجولة تايلور سويفت، قالت «تيكت ماستر» إنها باعت مليوني تذكرة، الثلاثاء، خلال فترة المبيعات المسبقة، وهو رقم قياسي لفنان في يوم واحد.

جولة جديدة
وتعود تايلور سويفت، إحدى أشهر المغنيات الأميركيات، في جولة بعد أربع سنوات من انتظار معجبيها.

ومع ألبومها العاشر الذي طُرح في 21 أكتوبر بعنوان «ميدنايتس»، دخلت سويفت تاريخ الموسيقى الأميركية مع احتلال عشر أغنيات منه كامل المراتب العشر الأولى في ترتيب «بيلبورد هوت 100»، في سابقة من نوعها.

ورغم اعتماد ضوابط كثيرة على الموقع، بينها التحقق من حسابات المعجبين ومنح رموز شراء المقاعد مسبقاً، اشتكى موقع «تيكت ماستر» في بيان «من عدد هائل من» الهجمات المنفذة آلياً.

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