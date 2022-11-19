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إدغار ديغاس فنان رسام الحركة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 19 نوفمبر 2022, 10:10 صباحا
إدغار ديغاس فنان رسام الحركة
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
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إدغار ديغاس فنان فرنسي انطباعي ارتبطت لوحاته بالحركة المتمثلة في راقصات الباليه، وأيضا جمهور هذا الفن، البالغ الأهمية في المجتمع الفرنسي في القرن التاسع عشر، الذي ولد فيه سنة 1834.

شب طالبا ذكيا متميزا، ولكن الفن التشكيلي أخذه تماما، واتسمت لوحاته برسم «الحركة».

عاش زمن الرسامين الفرنسيين الكبار وإن كان أقلهم شهرة، غيرأن لوحاته تعد من بين أعظم أعمال القرن التاسع عشر التشكيلية.

كان فنانا ذكيا ساخرا أنتج أكثر من ألفي لوحة، محفوظة في عددٍ من متاحف العالم. في أواخر عمره (قل الشَبَح عن عيونه)، ورحل عن عالمنا يوم 27 سبتمبر 1917م ودفن في مقبرة (مونتمارتر) بفرنسا.

إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
إدغار ديغاس فنان رسم الحركة (الإنترنت)
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