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غواتيمالا تصادر ألف قطعة أثرية من منزل أميركيَّين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 04:34 مساء
غواتيمالا تصادر ألف قطعة أثرية من منزل أميركيَّين
السلطات في غواتيمالا تصادر أكثر من ألف قطعة أثرية تعود إلى حضارة مايا من منزل أميركيَّين (الإنترنت)
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السلطات القضائية في غواتيمالا، الخميس، مصادرة أكثر من ألف قطعة أثرية تعود إلى حضارة مايا من عصر قبل الكولومبي، من منزل أميركيَّيْن جرى توقيفهما حديثاً بتهمة تهريب قطع أثرية.

وذكر بيان أنّ المحققين عثروا داخل منزل الأميركيَّيْن الواقع في أنتيغوا غواتيمالا على بعد 45 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة، على «722 قطعة من مختلف الأحجام والمواد كاليشم والبازلت»، إضافة إلى «500 قطعة أثرية (من الحجر) صغيرة الحجم».

- غواتيمالا تضبط 166 قطعة أثرية تعود لـ«المايا» بحوزة أميركيَيْن

وكان جورجيو سلفادور روسيلي (62 عاماً) وستيفاني أليسون جولوك (49 عاماً) أُوقفا مساء الأحد في أنتيغوا غواتيمالا، في إطار تحقيق مرتبط بالاتجار بقطع أثرية.

حضارة مايا
وعُثر في سيارتهما على 166 قطعة أثرية من حضارة مايا. وأُفرج عنهما بكفالة مع حظر مغادرتهما البلاد.

وسبق أن أوقفت جولوك الجمعة في مطار عاصمة غواتيمالا أثناء محاولتها مغادرة البلاد وبحوزتها قطعتان أثريتان من الحجر المنحوت تعودان إلى حضارة مايا.

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