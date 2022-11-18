خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط: محمود الغول

فاز الفنان المصري خضر حسن، رسام الكاريكاتير بمؤسسة «روزاليوسف»، بالجائزة الثالثة في مسابقة «كتارا للكاريكاتير» المصاحبة لفاعليات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

والجائزة أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا، خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 25 نوفمبر حول الرياضة وكرة القدم، لمناسبة استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط»، الجمعة، قال الفنان خضر حسن: «العمل جاءت فكرته عندما قررت المشاركة في المسابقة وبحثت عن فكرة لم ينفذها أحد بالكاريكاتير، وهي رسم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم عالميا، على مر العصور بالكاريكاتير».

فكرة العمل

وأوضح الفنان المصري: «حاولت أن يظهر العمل في هيئة ضربة الجزاء وكرة ذهبية، فيما يتحفز كل بطل لتسديدها صوب المرمى، وحاولت أن يكون العمل قريبا من الملصق الدعائي للمونديال».

وشارك في المسابقة 404 متسابقين من مختلف دول العالم، تقدموا بنحو 1005 أعمال كاريكاتيرية نال الفنان إيفين ديفيد من التشيك المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الفنان العراقي عمار سالم داود.

وتقام احتفالية كبيرة خلال فعاليات كأس العالم، لتسليم الجوائز للفائزين، مع توزيع كتاب يضم الأعمال المشاركة وعرض الأعمال الفائزة على جماهير كأس العالم.

سيرة وجوائز

ويذكر أن الفنان خضر حسن قد فاز بالجائزة الكبرى لمهرجان رومانيا للبورترية 2016، وكذلك جائزة الثقافة المصرية عام 2020، وحصد جائزة ماعت لحقوق الإنسان 2019، كما توج بجائزة نقابة الصحفيين المصريين لأكثر من مرة.

العمل الفائز (بوابة الوسط)