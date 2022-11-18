خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت طبيب الإعلامي جاي لينو، أن مقدم البرامج الأميركي الشهير خضع لعملية تقيع للجلد لمعالجته من حروق بالغة في وجهه ويديه، أُصيب بها نتيجة انفجار طال إحدى سياراته.

وسيخضع مقدّم برنامج «تونايت شو» السابق لعملية جراحية أخرى هذا الأسبوع، وفق «فرانس برس».

ولا يزال يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات لوس أنجليس عقب تعرّضه لحروق من الدرجة الثانية وربما الثالثة نتيجة اشتعال النيران الأحد في إحدى سياراته المركونة داخل مرآبه الخاص.

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وقال الدكتور بيتر غروسمان الذي أشار إلى أنّ حال الفكاهي (72 سنة) «جيّدة»: «أتوقّع أن يتعافى بشكل تام». وأضاف «يصعب حالياً التكّهن بالوضع الذي سيكون عليه عندما ينهي علاجه».

وكان لينو، وهو من هواة جمع السيارات، موجوداً تحت إحدى سياراته عندما اشتعلت النيران فيه نتيجة تسرّب الوقود.

سيارات ودراجات نارية نادرة

وتُقدَّر قيمة المجموعة التي يحوزها من سيارات ودراجات نارية قديمة نادرة، بعشرة ملايين دولار. وأوضح بيتر غروسمان أنّ لينو حافظ على حسّه الفكاهي، وقال «إنه جاي لينو. يتجوّل ويطلق النكات».

وتابع «هو لطيف جداً مع الطاقم الطبي في المستشفى... لقد كان ممتناً للجميع هنا وهو مريض مثالي، إذ يتفّهم خطورة إصاباته».

وتولّى جاي لينو تقديم برنامج «تونايت شو» عام 1992 خلفاً لجوني كارسون، الاسم الأميركي البارز أيضاً في البرامج الحوارية الأميركية.

واستمر في تقديم هذا البرنامج مدى 22 عاماً، قبل أن يحل مكانه الفكاهي جيمي فالون عام 2014.