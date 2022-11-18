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«إيو» ضمن عروض الجمعة في «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 01:26 مساء
«إيو» ضمن عروض الجمعة في «القاهرة السينمائي»
من فيلم «إيو» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تتواصل فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» الجمعة، بعرض عدد كبير من الأفلام بمختلف المسابقات.

ويعرض في المسرح الكبير، فيلم «طنين الأذن» (البرازيل) في الثالثة والربع عصرا، وفي السابعة إلا ربع، فيلم «السد» (فرنسا، لبنان، السودان، قطر، ألمانيا، صربيا)، وفي التاسعة والربع مساءً، فيلم «علَم» (فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر)

وفي مسرح النافورة، يعاد عرض فيلم «إيو» (بولندا، إيطاليا) في السادسة والنصف مساء، وذلك بعد حصوله، الخميس، على جائزة نقاد السينما العربية لأفضل فيلم أوروبي.

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أما المسرح الصغير، فتعرض فيه، أفلام «شيء قلته الليلة الماضية» في الواحدة والربع ظهرا، وفي الرابعة إلا ربع «بامفير» (أوكرانيا، فرنسا، بولندا، تشيلي، لوكسمبورغ)، وفي السادسة والنصف مساء، «المبدأ» (بوليفيا، أوروغواي، فرنسا)، «روابطنا» (فرنسا) في التاسعة إلا ربع.

وفي مسرح الهناجر، تعرض أفلام «انكشاف» (أميركا) في الثالثة عصرا، وفي الخامسة والربع، «نرجعلك» (تونس)، وفي الثامنة والربع «حصان تورينو» (المجر، فرنسا، سويسرا، ألمانيا).

أما سينما الهناجر، فتعرض أفلام «يوميات نائب في الأرياف» (مصر) في الواحدة والنصف ظهرا، وفي الرابعة والنصف عصرا، «برنامج الأفلام القصيرة 2»، وفي السابعة والربع مساء، «برنامج الأفلام القصيرة 1»، وفي العاشرة مساء، «الصخب الباريسي» (فرنسا).

فيلم «19 ب»
وتستقبل قاعة إيوارت بالجامعة الأميركية، فيلم «19 ب» (مصر) في الواحدة ظهرا، وفيلم «سنوات السوبر 8» (فرنسا)، في الثالثة والنصف عصرا، وفيلم «البوهيمي» (التشيك، إيطاليا) في السادسة إلا ربع مساء، وفي التاسعة مساء، «برنامج الأفلام القصيرة 3».

وفي سينما الزمالك 1، تعرض أفلام، «سانت أومير» (فرنسا)، في الثانية عشرة ظهرا، وفي الثالثة عصرا، «ملوك العالم» (كولومبيا، لوكسمبورغ، المكسيك، فرنسا، النرويج)، وفي السادسة مساء، «رابي كورناز ضد جورج دبليو بوش» (ألمانيا)، وفي التاسعة إلا ربع، «الحب بحسب دالفا» (فرنسا).

أما سينما الزمالك 2، في الواحدة إلا ربع ظهرا، يعرض فيلم «جزيرة الغفران» (تونس، لبنان، أميركا)، وفي الثالثة والنصف عصرا، «جلال الدين» (المغرب)، وفي السابعة والربع مساء، «الخطة 75» (اليابان، فرنسا، الفلبين، قطر)، وفي العاشرة إلا ربع، «الكلمة» (التشيك، سلوفاكيا، بولندا).

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