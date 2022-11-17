Atwasat

«المقابلة» و«طنين» ضمن عروض «الأفلام القصيرة 2» بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 02:05 مساء
«المقابلة» و«طنين» ضمن عروض «الأفلام القصيرة 2» بـ«القاهرة السينمائي»
مشهد من فيلم «طنين» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يعرض، الخميس، برنامج «الأفلام القصيرة 2» ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

يتضمن البرنامج، فيلم «طنين» (السودان) للمخرج محمد فاوي، ويعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي»، وتدور أحداثه حول أم مريضة تتدهور صحتها، وفي تلك الأثناء تتابع ابنها وابنتها وهما يمران بهذه المحنة ويواجهان واقعهما الجديد.

وفيلم «عندما تتساقط طيور الفلامينغو من السماء» (رومانيا) للمخرج دراغوس هانشيو، وتدور أحداثه حول رحلة شتوية لأب وابنته سويًا، وعلى الرغم من أن الابنة تعاني من إصابتها بمرض في عينيها، فإنها تروي بأدق التفاصيل ما حدث عندما قابلت صغير طائر الفلامينغو.

كما يتضمن البرنامج فيلم «أمنية واحدة لعينة» (التشيك) لبيوتر جاسينسكي، والذي يعرض لأول مرة عالميًا في «القاهرة السينمائي الدولي»، وتدور أحداثه حول «بيتر»، شاب من ذوي الإعاقة، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته، يحاول «بيتر» إثبات رجولته عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

ترينو
ويعرض أيضًا لأول مرة عالميًا، فيلم «المقابلة» (مصر) لهند متولي، وتدور أحداثه حول نادية التي يحتم عليها الاختيار بين الاعتناء بوالدتها المصابة باكتئاب عنيف وحضور مقابلة عمل يمكنها تغيير حياتها وإعانة عائلتها.

- «ماما» و«الغميضة» ضمن عروض «الأفلام القصيرة» بـ«القاهرة السينمائي»

ولأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعرض فيلم «ترينو» (تونس) للمخرج نجيب كثير، إنتاج تونس. تدور أحداثه حول طفل صغير يهرب من جسده الضعيف وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه، ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فتتخذ الأم والابن خطوة مهمة تغير حياتهما.

وأخيرًا يتضمن البرنامج فيلم «روز ماري ب . أ (بعد أبي)» (الولايات المتحدة الأميركية) للمخرج إيثان باريت، والذي يعرض لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه حول رب منزل مصاب بالاكتئاب، يبدأ في التساؤل عن شكل حياة طفلته دونه. قصة مرسومة كاملة بأقلام التلوين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي

«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل

رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي

الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر

مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر
«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟

«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟
«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟

«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ

«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا

الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا
خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)

خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أمير رمسيس يحاور لبلبة في مهرجان «القاهرة السينمائي»
أمير رمسيس يحاور لبلبة في مهرجان «القاهرة السينمائي»
«ماما» و«الغميضة» ضمن عروض «الأفلام القصيرة» بـ«القاهرة السينمائي»
«ماما» و«الغميضة» ضمن عروض «الأفلام القصيرة» بـ«القاهرة ...
منافسات قوية على «غرامي 2023» و«بيونسيه» تتصدر الترشيحات
منافسات قوية على «غرامي 2023» و«بيونسيه» تتصدر الترشيحات
«19 ب» ضمن عروض الخميس بمهرجان «القاهرة السينمائي»
«19 ب» ضمن عروض الخميس بمهرجان «القاهرة السينمائي»
استقبال حار لفيلم «السباحتان» في «القاهرة السينمائي»
استقبال حار لفيلم «السباحتان» في «القاهرة السينمائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم ......
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته...
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة جائزة كتاب العام
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي ......
القرقني يستنطق «كان وأبطالها» بدار الفقيه
القرقني يستنطق «كان وأبطالها» بدار الفقيه...
المزيد
«المقابلة» و«طنين» ضمن عروض «الأفلام القصيرة 2» بـ«القاهرة السينمائي»
«المقابلة» و«طنين» ضمن عروض «الأفلام القصيرة 2» بـ«القاهرة ......
عرض «ملوك العالم» ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي» الخميس
عرض «ملوك العالم» ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي» الخميس...
لبلبة بعد تكريمها بـ«القاهرة السينمائي»: عائلتي شجعتني على الدخول لعالم الفن
لبلبة بعد تكريمها بـ«القاهرة السينمائي»: عائلتي شجعتني على ......
استقبال حار لفيلم «السباحتان» في «القاهرة السينمائي»
استقبال حار لفيلم «السباحتان» في «القاهرة السينمائي»...
«19 ب» ضمن عروض الخميس بمهرجان «القاهرة السينمائي»
«19 ب» ضمن عروض الخميس بمهرجان «القاهرة السينمائي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط