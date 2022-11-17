«المقابلة» و«طنين» ضمن عروض «الأفلام القصيرة 2» بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

يعرض، الخميس، برنامج «الأفلام القصيرة 2» ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

يتضمن البرنامج، فيلم «طنين» (السودان) للمخرج محمد فاوي، ويعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي»، وتدور أحداثه حول أم مريضة تتدهور صحتها، وفي تلك الأثناء تتابع ابنها وابنتها وهما يمران بهذه المحنة ويواجهان واقعهما الجديد.

وفيلم «عندما تتساقط طيور الفلامينغو من السماء» (رومانيا) للمخرج دراغوس هانشيو، وتدور أحداثه حول رحلة شتوية لأب وابنته سويًا، وعلى الرغم من أن الابنة تعاني من إصابتها بمرض في عينيها، فإنها تروي بأدق التفاصيل ما حدث عندما قابلت صغير طائر الفلامينغو.

كما يتضمن البرنامج فيلم «أمنية واحدة لعينة» (التشيك) لبيوتر جاسينسكي، والذي يعرض لأول مرة عالميًا في «القاهرة السينمائي الدولي»، وتدور أحداثه حول «بيتر»، شاب من ذوي الإعاقة، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته، يحاول «بيتر» إثبات رجولته عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

ترينو

ويعرض أيضًا لأول مرة عالميًا، فيلم «المقابلة» (مصر) لهند متولي، وتدور أحداثه حول نادية التي يحتم عليها الاختيار بين الاعتناء بوالدتها المصابة باكتئاب عنيف وحضور مقابلة عمل يمكنها تغيير حياتها وإعانة عائلتها.

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ولأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعرض فيلم «ترينو» (تونس) للمخرج نجيب كثير، إنتاج تونس. تدور أحداثه حول طفل صغير يهرب من جسده الضعيف وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه، ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فتتخذ الأم والابن خطوة مهمة تغير حياتهما.

وأخيرًا يتضمن البرنامج فيلم «روز ماري ب . أ (بعد أبي)» (الولايات المتحدة الأميركية) للمخرج إيثان باريت، والذي يعرض لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه حول رب منزل مصاب بالاكتئاب، يبدأ في التساؤل عن شكل حياة طفلته دونه. قصة مرسومة كاملة بأقلام التلوين.