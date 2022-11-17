عرض «ملوك العالم» ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

يُعرض، الخميس، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيلم «ملوك العالم»، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، إذ يشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة.

فيلم «ملوك العالم»، للمخرج لورا مورا، إنتاج كولومبيا، لوكسمبورغ، المكسيك، فرنسا، النرويج، وحصد جائزة الصدفة الذهبية- بمهرجان سان سباستيان الإسباني 2022.

تدور أحداث «ملوك العالم» حول تعكر صفو علاقة الصداقة القوية فجأة بين المراهقين «ليو» و«ريمي»، البالغين من العمر 13 عاما وأثناء محاولاتهما لفهم ما حدث، يتقرب «ليو» من «صوفي» والدة «ريمي».

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل «FIAPF».