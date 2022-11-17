لبلبة بعد تكريمها بـ«القاهرة السينمائي»: عائلتي شجعتني على الدخول لعالم الفن

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مهرجان «القاهرة السينمائي»، عصر الأربعاء، جلسة حوارية مع النجمة المصرية لبلبة، الحاصلة على جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر» في الدورة الـ44.

وأعربت لبلبة خلال الندوة التي أدارها المخرج أمير رمسيس، عن سعادتها بتكريمها في الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»، بعد مسيرة طويلة لها في السينما والتليفزيون والاستعراض.

وتحدثت الفنانة المصرية عن بدايتها الفنية، وكيف اكتشفت موهبتها، وقالت إن عائلتها هي من شجعتها على الدخول إلى عالم الفن، بعد رؤية تقليدها لأقاربها في منزلها، ثم بعدها روت اللقاء الأول بينها وبين الكاتب والسيناريست أبوالسعود الإبياري والمخرج نيازي مصطفى واللذين كان لهما دور مهم في مشوارها الفني.

وقالت لبلبة إن الفنان أنور وجدي، تخفى بالنظارة ودخل أحد المسارح التي كانت تعمل بها بالإسكندرية، وطلب رؤيتها من خلال المخرج حسن الصيفي، حتى تشاركه أول أعمالها السينمائية.

لبلبة أكدت أنها عملت مع العديد من المخرجين طوال مسيرتها الفنية، مثل عاطف الطيب، سمير سيف، محمد عبدالعزيز، يوسف شاهين، وغيرهم وتعلمت منهم الكثير وذلك الذي ساعدها على تطورها المستمر في أعمالها.

موسوعة غينيس

من جانبه، تحدث رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، عن اختياره لـ«لبلبة» لتكريمها في الدورة الـ44 من مهرجان «القاهرة السينمائي»، وقال إن اللجنة العليا للمهرجان وافقت بالإجماع على تكريم لبلبة، لأن تاريخها مشرف وتستحق ذلك الاحتفاء.

- أمير رمسيس يحاور لبلبة في مهرجان «القاهرة السينمائي»

بينما توجهت الفنانة إلهام شاهين بالشكر لإدارة مهرجان «القاهرة السينمائي» وعلى رأسهم الفنان حسين فهمي، لاختياره تكريم النجمة لبلبة، قائلة إنها أكثر الفنانات صدقًا في الوسط الفني، لأنها ممثلة شاملة لا يوجد مثلها، ودائمًا يكون تنافسها شريفًا مع زميلاتها.

وتحدثت الفنانة ليلى علوي عن تكريم صديقتها لبلبة، وقالت إنها من الفنانات المتميزات في الوسط الفني، لأنها تتشابه معها في بدايتها الفنية، ولكنها دائمًا كانت حريصة أن تحافظ على عملها الذي كان رقم واحد بعد والدتها الراحلة.

كما طالب الفنان محمود حميدة، بتسجيل تاريخ الفنانة لبلبة في موسوعة «غينيس»، لأنها فنانة ليس لها نظير في العالم، وذلك بسبب دخولها الفن منذ طفولتها ومحافظتها على وجودها داخل الساحة الفنية ومكانتها ولياقتها حتى وقتنا هذا.