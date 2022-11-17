استقبال حار لفيلم «السباحتان» في «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

عُرض، مساء الأربعاء، فيلم «السباحتان» لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

وشهد العرض الأول للفيلم الذي أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تصفيقًا حارًا من الجمهور لصناع العمل بسبب معاناة اللاجئين التي تناولها الفيلم.

وأعربت المخرجة سالي الحسيني عن سعادتها بعرض فيلمها «السباحتان» في مصر، كما روت الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير العمل حتى يخرج للجمهور بهذا الشكل الواقعي.

بينما تحدثت الفنانة كندة علوش، عن فخرها بتقديم عمل يتحدث عن القضية السورية والمعاناة التي يعيشها اللاجئيون خارج أوطانهم، قائلة «إن سورية لم تذهب حتى نستطيع استرجاعها مرة أخرى، مشيدة بأداء الفنان أحمد مالك وإتقانه للهجة السورية».

تحدث الفنان أحمد مالك، عن مشاركته في الفيلم والصعوبات التي واجهته خلال التصوير، مشيرًا إلى أن العمل كان يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له.‎ فيلم «السباحتان» للمخرجة سالي الحسيني، وإنتاج المملكة المتحدة، وتدور أحداثه حول انطلاق أختين شابتين في رحلة خطرة من سورية التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة.

من كواليس عرض «السباحتان» في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس عرض «السباحتان» في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس عرض «السباحتان» في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)