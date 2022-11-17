Atwasat

استقبال حار لفيلم «السباحتان» في «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 11:30 صباحا
استقبال حار لفيلم «السباحتان» في «القاهرة السينمائي»
فريق عمل «السباحتان» بعد عرض الفيلم في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

عُرض، مساء الأربعاء، فيلم «السباحتان» لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

وشهد العرض الأول للفيلم الذي أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تصفيقًا حارًا من الجمهور لصناع العمل بسبب معاناة اللاجئين التي تناولها الفيلم.

وأعربت المخرجة سالي الحسيني عن سعادتها بعرض فيلمها «السباحتان» في مصر، كما روت الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير العمل حتى يخرج للجمهور بهذا الشكل الواقعي.

بينما تحدثت الفنانة كندة علوش، عن فخرها بتقديم عمل يتحدث عن القضية السورية والمعاناة التي يعيشها اللاجئيون خارج أوطانهم، قائلة «إن سورية لم تذهب حتى نستطيع استرجاعها مرة أخرى، مشيدة بأداء الفنان أحمد مالك وإتقانه للهجة السورية».

تحدث الفنان أحمد مالك، عن مشاركته في الفيلم والصعوبات التي واجهته خلال التصوير، مشيرًا إلى أن العمل كان يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له.‎ فيلم «السباحتان» للمخرجة سالي الحسيني، وإنتاج المملكة المتحدة، وتدور أحداثه حول انطلاق أختين شابتين في رحلة خطرة من سورية التي مزقتها الحرب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، حيث تستغلان مهاراتهما في السباحة.

من كواليس عرض «السباحتان» في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس عرض «السباحتان» في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس عرض «السباحتان» في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس عرض «السباحتان» في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس عرض «السباحتان» في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس عرض «السباحتان» في «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل

رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي

الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر

مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر
«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟

«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟
«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟

«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ

«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا

الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا
خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)

خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا

بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عرض لوحتين من أعمال آندي وارهول للبيع في نيويورك
عرض لوحتين من أعمال آندي وارهول للبيع في نيويورك
«السباحتان» ضمن عروض الأربعاء بـ«القاهرة السينمائي»
«السباحتان» ضمن عروض الأربعاء بـ«القاهرة السينمائي»
حقوق الملكية الفكرية في ندوة بدار الفقيه
حقوق الملكية الفكرية في ندوة بدار الفقيه
أمير رمسيس يحاور لبلبة في مهرجان «القاهرة السينمائي»
أمير رمسيس يحاور لبلبة في مهرجان «القاهرة السينمائي»
«ماما» و«الغميضة» ضمن عروض «الأفلام القصيرة» بـ«القاهرة السينمائي»
«ماما» و«الغميضة» ضمن عروض «الأفلام القصيرة» بـ«القاهرة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم ......
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته...
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة جائزة كتاب العام
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي ......
القرقني يستنطق «كان وأبطالها» بدار الفقيه
القرقني يستنطق «كان وأبطالها» بدار الفقيه...
المزيد
استقبال حار لفيلم «السباحتان» في «القاهرة السينمائي»
استقبال حار لفيلم «السباحتان» في «القاهرة السينمائي»...
«19 ب» ضمن عروض الخميس بمهرجان «القاهرة السينمائي»
«19 ب» ضمن عروض الخميس بمهرجان «القاهرة السينمائي»...
منافسات قوية على «غرامي 2023» و«بيونسيه» تتصدر الترشيحات
منافسات قوية على «غرامي 2023» و«بيونسيه» تتصدر الترشيحات...
«ماما» و«الغميضة» ضمن عروض «الأفلام القصيرة» بـ«القاهرة السينمائي»
«ماما» و«الغميضة» ضمن عروض «الأفلام القصيرة» بـ«القاهرة ......
أمير رمسيس يحاور لبلبة في مهرجان «القاهرة السينمائي»
أمير رمسيس يحاور لبلبة في مهرجان «القاهرة السينمائي»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط