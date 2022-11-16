أمير رمسيس يحاور لبلبة في مهرجان «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الأربعاء، جلسة حوارية للنجمة المصرية لبلبة الحاصلة على جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر» بالدورة الـ44.

ومن المقرر أن تقام الجلسة الحوارية التي يديرها المخرج أمير رمسيس، في تمام الساعة 3 إلى 4 ونصف مساءً، بمسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية.

ويحتفي «القاهرة السينمائي الدولي»، خلال الجلسة الحوارية بتاريخ لبلبة الفني الممتد أثره حتى وقتنا هذا، والذي بدأت أولى خطواته خلال طفولتها المبكرة، تشمل سيرتها المذهلة قائمة من الأفلام التي لا تنسى والتي تركت علامة في تاريخ السينما المصرية، والتليفزيون المصري، والعروض الراقصة والاستعراضية، بسيرة ذاتية تحمل أكثر من 88 فيلمًا روائيًا وأربعة مسلسلات تليفزيونية ناجحة.

لبلبة بدأت انطلاقتها الفنية بعمر 5 سنوات، وهي من الفنانين القلائل الذين وثّقت شاشة السينما تطور ملامحهم عامًا بعد عام، فحفظ الجمهور وجهها طيلة فترة طفولتها، وشهد أيضًا مرحلة مراهقتها وشبابها، وكونت ثنائيًا فنيًا ناجحًا مع عادل إمام، وسمير غانم، ومحمد صبحي، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية من بينها مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» و16مهرجانًا عربيًا.

أمير رمسيس، مخرج مصري درس الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما، عمل رمسيس كمساعد مخرج لمدة خمس سنوات مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، وأخرج عددًا من الأفلام الطويلة والتسجيلية والقصيرة وكتب رواية واحدة تحت اسم «نشيد الإنشاد»، عمل كمدير فني لمهرجان «سينيموبايل السينمائي» في مصر وترأس لجان تحكيم مهرجان يوسف شاهين 2012، مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» في دورته الثانية 2016.

