«السباحتان» ضمن عروض الأربعاء بـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الأربعاء، عددًا من الفعاليات وعروض الأفلام، منها جلسة حوارية للنجمة لبلبة الحاصلة على جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، ويديرها مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمسرح النافورة.

أما المسرح الكبير، فيستقبل في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، «مُهر الحرب» (الولايات المتحدة الأميركية)، وفي الثالثة والنصف عصرًا «الحب بحسب دالفا» (بلجيكا فرنسا)، وفي السابعة إلا ربع، «السباحتان» (المملكة المتحدة).

وفي مسرح النافورة، يعرض فيلما «مكان آمن» (كرواتيا) في السابعة والنصف مساءً، ويعقبه في العاشرة والنصف «توري ولوكيتا» (بلجيكا، فرنسا).

أما المسرح الصغير، فتعرض فيه أفلام، «حنين» (إيطاليا، فرنسا) في الواحدة ظهرًا، «العايلة» (الجزائر) في الرابعة والربع عصرًا، ويعقبه في السابعة والربع مساءً، «ضحية» (سلوفاكيا، التشيك، ألمانيا)، و«جلال الدين» (المغرب) في العاشرة إلا ربع.

خبز وملح

ويعرض في مسرح الهناجر، أفلام «رامونا» (إسبانيا) في الواحدة إلا ربع ظهرًا، وفي الثالثة عصرًا، «العودة إلى التراب» (الصين)، و«المانتيكور» (إسبانيا) في السادسة مساءً، وفي التاسعة والربع مساءً، «شاطئ بعيد» (اليابان).

أما سينما الهناجر، فيعرض فيها «إيو» (بولندا، إيطاليا) في الثانية عشرة ظهرًا، «لدى أحلام كهربائية» (إسبانيا) في الثانية والنصف عصرًا، «يوم للستات» (مصر) في الخامسة والربع مساءً، وفي الثامنة والربع مساءً «الصقور والعصافير» (إيطاليا)، ويعقبه في العاشرة والربع مساءً، «حصان تورينو» (المجر، فرنسا، سويسرا، ألمانيا).

وتعرض في قاعة إيوارت، أفلام «لا أريد أن أستحيل غبارًا» (إسبانيا) في الواحدة والنصف ظهرًا، «ثوب من الأحجار الكريمة» (المكسيك، الأرجنتين) في الثالثة والنصف عصرًا، «خبز وملح» في السادسة والنصف مساءً، ويعقبه في التاسعة مساءً، برنامج «الأفلام القصيرة1».

وتستقبل سينما الزمالك 1، أفلام «الراكضة» (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا) في الثانية عشرة والربع ظهرًا، «الحب، الحياة» (اليابان) في الثالثة عصرًا، «كلوندايك» (أوكرانيا، روسيا) في السادسة مساءً، «انصت» (اليونان، بلغاريا) في التاسعة والربع مساءً، ويعقبه في الثانية عشرة صباحًا «ميدوسا ديلوكس» (المملكة المتحدة).

وفي سينما الزمالك 2، تعرض أفلام «حورية» (فرنسا، بلجيكا) في الواحدة ظهرًا، ويعاد عرض «بعيدًا عن النيل» (مصر، الولايات المتحدة) في السادسة والنصف مساءً، وأخيرًا في التاسعة مساءً، «النسخة النهائية» (فرنسا).

