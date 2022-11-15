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عرض لوحتين من أعمال آندي وارهول للبيع في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 04:50 مساء
عرض لوحتين من أعمال آندي وارهول للبيع في نيويورك
جيمس وارهولا، نيويورك، 10 من نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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تشهد نيويورك، الثلاثاء، طرح ابن أخ آندي وارهول، للبيع لوحتين أنجزهما الفنان الشهير بفن البوب والفن الحديث خلال شبابه.

وهاتان اللوحتان للفنان الأميركي لم تُعرضا سابقاً للبيع، لكنهما فُقدتا خلال سبعينيات القرن الفائت، وفق «فرانس برس».

وتطرح دار فيليبس للبيع في مزاد تنظمه مساء الثلاثاء لوحتي «نوزبيكر1: واي بيك أون مي»، وهي بورتريه لآندي وارهول، و«ليفينغ روم». والعملان يعودان إلى العام 1948.

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ويراوح سعر لوحة «نوزبيكر1» التقديري بين 300 و500 ألف دولار، فيما تبلغ القيمة التقديرية لـ«ليفينغ روم» بين 250 و450 ألف دولار، على ما ذكر ممثلان عن دار فيليبس وجيمس وارهولا، ابن أخ آندي.

وأوضح جيمس وارهولا، وهو ابن أخ آندي الأكبر وفنان ورسام توضيحي أميركي (67 عامًا) أن «هاتين اللوحتين كانتا بحوزة العائلة منذ 70 عامًا واستمتع أفرادها بهما مدى لسنوات عدة».

وأضاف «والداي متوفيان وحان الوقت للأسف لبيع اللوحتين وتقاسم العائدات»، موضحًا أن العائلة تضم «سبعة أبناء من الورثة».

وسبق أن عُرضت لوحة البورتريه التي تظهر آندي عندما كان بالكاد يبلغ سنواته العشرين واللوحة التي تجسد غرفة معيشته داخل منزله الواقع في بيتسبرغ في بنسلفانيا، مرات عدة في مختلف أنحاء العالم، إلا أنّ هذين العملين كادا يُفقدا.

سرقة اللوحتين
وفي عرضها التقديمي، أشارت دار فيليبس إلى أن عائلة وارهولا تعرضت في أواخر سبعينيات القرن الفائت لسرقة سيارة لها كانت اللوحتان في داخلها، مضيفةً «لحسن الحظ، عُثر على السيارة المسروقة وأستعيد العملان».

من جهة ثانية، تطرح دار سوذبيز للبيع، الأربعاء، لوحة «وايت ديزاستر» البارزة لآندي وارهول بسعر تقديري يفوق الـ80 مليون دولار.

وسبق أن باعت دار كريستيز في التاسع من مايو ضمن مزاد نظمته في نيويورك صورة بورتريه لمارلين مونرو بعنوان «شوت سايدج بلو مارلين» (1964) مقابل 195 مليون دولار، في سعر قياسي لعمل فني يعود إلى القرن العشرين.

وقال جيمس وارهولا مبتسما «لا نصدق أنا وأشقائي وشقيقاتي الستة أن هذا العمل يحظى بهذه القيمة. أعتقد أن عمي آندي كان ليشعر بالسعادة (...) فهو كان أبا حنونا جدا مع عائلته».

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