«القاهرة السينمائي»: «المانتيكور» في عرض أول بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

يعرض اليوم فيلم «المانتيكور» ضمن البانوراما الدولية، الذي يشارك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

فيلم «المانتيكور» لـ كارلوس فيرمو، إنتاج إسبانيا، وتدور أحداثه حول جوليان مصمم ألعاب فيديو ناجح، يعيش معذبا بسر خطير. وعندما تظهر ديانا في حياته، يتسرب إليه أمل في السعادة.

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يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 115 دقيقة، في الساعة الـ9:00 بسينما الزمالك 1.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.