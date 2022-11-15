«القاهرة» يعرض نسخة مرممة من «الاختيار» ليوسف شاهين

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش

تعرض النسخة المرممة من الفيلم الروائي «الاختيار» للمخرج الراحل يوسف شاهين، اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «الاختيار» إنتاج العام 1970، وتدور أحداثه حول محمود، عامل في ميناء الإسكندرية، ويعثر عليه مقتولًا، ويصبح أخيه التوأم سيد، الكاتب الشهير الذي لديه دائرة علاقات واسعة، المشتبه به الأول في الجريمة.

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يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 110 دقائق، في الساعة الـ6:30 بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 مستمرة حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.