جيم كاري ممنوع من دخول روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ردّاً على عقوبات فرضتها كندا في أكتوبر، أعلنت روسيا، الاثنين، حظر دخول 100 مواطن كندي أراضيها، بينهم الممثل جيم كاري وعدد من الصحفيين.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنّ هذا القرار اتُخذ ردّاً على «فرض نظام رئيس الوزراء جاستن ترودو عقوبات على قادة روسيا وسياسييها ونوابها (...) وصحفييها وشخصياتها الثقافية»، وفق «فرانس برس».

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ومن بين الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا الممثل والفكاهي جيم كاري (60 عاماً) والصحافيان بول ووركمان من قناة «سي تي في» ومارغرت إيفانز من «سي بي سي»، ورئيسة مركز أمن الاتصالات كارولين كزافييه، إضافة إلى عدد من الشخصيات الكندية المتحدرة من أوكرانيا.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أنّ موسكو تتهم هؤلاء بـ«التورط المباشر في إيجاد سياسة عدوانية معادية لروسيا».

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1400 فرد وكيان موجودين في روسيا أو بيلاروس أو أوكرانيا أو يتحدرون من إحدى هذه الدول.

وفي أكتوبر، فرضت كندا عقوبات على صحفيين ووسائل الإعلام روسية وعلى جهات فاعلة لاعتبارها «متواطئة في عملية التضليل الإعلامي» بشأن الحرب في أوكرانيا.