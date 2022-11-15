«القاهرة السينمائي»: «جلال الدين» المغربي ضمن عروض الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الثلاثاء، عرض عدد من الأفلام، إذ يستقبل المسرح الكبير في الثانية عشرة ظهرًا، أفلام «آل فابلمان» (الولايات المتحدة الأميركية، وفي الثالثة والنصف عصرًا، «خبز وملح» (بولندا)، وفي السابعة مساءً «جلال الدين» (المغرب)، وفي العاشرة إلا ربع، «لا أريد أن أستحيل غبارًا» (المكسيك، الأرجنتين).

أما مسرح النافورة، فيستقبل عرض فيلمي «الاختيار» في السادسة والنصف مساءً، «روابطنا» في التاسعة والربع مساءً.

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وتعرض في المسرح الصغير، أفلام «انصت» (اليونان، بلغاريا) في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، «لمحة» (رومانيا، فرنسا، بلجيكا) في الرابعة مساءً، «لدي أحلام كهربائية» في التاسعة إلا ربع.

ويشهد مسرح الهناجر، عرض فيلمي «بعيدًا عن النيل» (مصر، الولايات المتحدة الأميركية) في السادسة مساءً، ويعقبه في التاسعة مساءً «كلوندايك» (أوكرانيا، تركيا).

أما سينما الهناجر، فتستقبل أفلام، «بييرو الأحمق» (فرنسا) في الثانية عشرة ظهرًا، «الحب، الحياة» (اليابان، فرنسا، الفلبين، قطر) في السادسة إلا ربع مساء، «عندما تنحسر الأمواج» (الفلبين، الدنمارك، البرتغال، فرنسا) في الثامنة والنصف مساءً.

قصة الحطّاب

أما قاعة إيوارت بالجامعة الأميركية، فتعرض فيها أفلام، «قصة الحطّاب» (فنلندا، هولندا، الدنمارك، ألمانيا) في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، «لأجل وطني» (فرنسا) في الثالثة عصرًا، «الصخب الباريسي» (فرنسا) بالسادسة مساءً، ويعقبه في التاسعة إلا ربع مساءً «حورية» (فرنسا).

وفي سينما الزمالك 1، يعرض في الثالثة والربع عصرًا، فيلم «الراكضة» (الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، فرنسا)، وفي السادسة مساءً، يعرض فيلم «ألكاراس» (إسبانيا)، وفيلم «المانتيكور» (إسبانيا) بالتاسعة مساءً، في الثانية عشرة صباحًا، يعرض فيلم «النسخة النهائية» (فرنسا).

وأخيرًا، في سينما الزمالك 2، تعرض تباعًا أفلام، «أيامي» (باراغواي، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، هولندا، ألمانيا، المكسيك)، «بلانكيتا» (شيلي، المكسيك، لوكسمبورغ، فرنسا، بولندا)، «تخدير» (هولندا)، «جويلاند» (باكستان).