المخرج بيلا تار في «القاهرة السينمائي» يكشف سر مشاهده الطويلة

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، الإثنين، «ماستر كلاس» المخرج المجري الكبير بيلا تار، الذي كرم في افتتاح الدورة الـ44 للمهرجان، وأدارها المخرج المصري أحمد عبدالله السيد.

في البداية أعرب بيلا عن سعادته بتكريمه في «القاهرة السينمائي»، وكذلك عرض فيلمه «Harmonies Werckmeister»، كاشفًا كواليس تحضيره، قائلًا: إن «الأفلام لها لغات مختلفة، لا يجوز ترجمتها ولكنك تستطيع أن تغير في الطريقة التي تقدمه بها وتبدع في أعمالك».

- «القاهرة السينمائي» يكرم المخرج المجري بيلا تار

أما عن سبب عزوفه عن المشاركة في الأعمال الدرامية التلفزيونية، أشار بيلا إلى أنه يعتمد في إخراجه على استخراج المشاعر المطلوبة من الممثلين قدر الإمكان، لذا تكون معظم مشاهده طويلة، وذلك على عكس الأعمال الدرامية التي تعتمد على الاختصار، وقول المخرج في لوكيشن التصوير «Action & Cut».



هم أصدقائي

وأكد المخرج المجري أنه يتعامل مع الممثلين كونهم أصدقاءه وعائلته، ويُفضل تكوين ثقة متبادلة بينهم؛ لأنه لا يعتمد على السيناريو والحوار المكتوب، ويوجه الممثلين للمشاعر المطلوبة من خلال إخبارهم بموقف المشهد والمشاعر المطلوبة هذا إلى جانب إخبارهم بالإطار المقرر أن يتحركوا خلاله للتصوير.

وتساءل رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي» الفنان حسين فهمي، حول كيفية تغيير السيناريو والحوار الذي يأتي له وذلك على عكس طبيعة العديد من المخرجين الذين يرون عدم بدئهم أي عمل دون وجود سيناريو وحوار كامل.



مشاعر الممثل

وأجابه بيلا تار، قائلاً: «الحوار يدار وفقًا لمشاعر الممثل حيال الموقف الذي أشرحه لهم، ومن الضروري أن يخرج الحوار من القلب، وهو أمر غير متواجد بالسيناريوهات، فعلى سبيل المثال كان هناك سيناريو وحوار لعمل ما مطلوب به شاب طويل القامة، ولكن على أرض الواقع يمكنني اختيار شاب قصير، وممتلئ، ولكنه ملائم للمشهد والأداء الذي أريده».



وسألته الفنانة سلوى محمد علي، عن نوع الممثلين الذين يتعاملون معه دون وجود سيناريو وحوار واضح، ليجيبها بيلا: «أنا أعمل مع الممثلين على أنهم بشر طبيعيين وأنا أخبرهم بالموقف فقط وأترك لهم رد الفعل، وهم يبنون الشخصية من خلال الدراما البشرية».

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» يستضيف المخرج المجري الكبير بيلا تار (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» يستضيف المخرج المجري الكبير بيلا تار (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» يستضيف المخرج المجري الكبير بيلا تار (خاص لـ بوابة الوسط)

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» يستضيف المخرج المجري الكبير بيلا تار (خاص لـ بوابة الوسط)