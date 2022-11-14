جائزة «ألكساندر الذهبي» الكبرى تذهب إلى فيلم كوستاريكي

القاهرة - بوابة الوسط

ذهبت جائزة «ألكساندر الذهبي» الكبرى، في الدورة 63 لمهرجان ثيسالونيكي السينمائي الدولي في اليونان، إلى فيلم «تنغو سوينيوس إلكتريكوس» (لدي أحلام كهربائية).

وإنتاج الفيلم مشترك بين بلجيكا وكوستاريكا وفرنسا، ومن إخراج الكوستاريكية فالنتينا موريل، وفق «فرانس برس».

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وتكافئ هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 ألف يورو «التصوير الجميل والرقيق لطريقة حب العيوب الموجودة في شخص عزيز»، كما أوضحت لجنة تحكيم المهرجان الذي يقام في المدينة اليونانية الثانية في شمال البلاد.

كما اختارت اللجنة البطل الكوستاريكي لهذا الفيلم رينالدو أميين كوتييريز كأفضل ممثل.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة

ومُنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة «ألكسندر الفضي» (خمسة آلاف يورو) للمخرج السويسري مايكل كوخ عن فيلمه «دري فينتر» (الشتاء الثالث) حيث يصوّر حب زوجين يتعرّض لتجارب في قرية في جبال الألب السويسرية.

وحصلت المخرجة اليابانية شي هاياكاوا على جائزة «ألكسندر البرونزي» (ثلاثة آلاف يورو) عن فيلمها «بلان 75» (الخطة 75) الذي يتناول قضايا الوحدة والشيخوخة في اليابان.

وخصص مهرجان ثيسالونيكي الذي افتتح في 3 نوفمبر هذا العام، لـ«تمثيل المرأة» في الفن السابع، بحسب مديرته الفرنسية إليز جالادو.