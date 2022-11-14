Atwasat

جائزة «ألكساندر الذهبي» الكبرى تذهب إلى فيلم كوستاريكي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 05:00 مساء
جائزة «ألكساندر الذهبي» الكبرى تذهب إلى فيلم كوستاريكي
صورة مؤرخة في 27 أكتوبر 2022 من آثينا (أ ف ب)
alwasat radio

ذهبت جائزة «ألكساندر الذهبي» الكبرى، في الدورة 63 لمهرجان ثيسالونيكي السينمائي الدولي في اليونان، إلى فيلم «تنغو سوينيوس إلكتريكوس» (لدي أحلام كهربائية).

وإنتاج الفيلم مشترك بين بلجيكا وكوستاريكا وفرنسا، ومن إخراج الكوستاريكية فالنتينا موريل، وفق «فرانس برس».

- عرض 17 فيلما بمهرجان «القاهرة السينمائي».. الاثنين

وتكافئ هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 ألف يورو «التصوير الجميل والرقيق لطريقة حب العيوب الموجودة في شخص عزيز»، كما أوضحت لجنة تحكيم المهرجان الذي يقام في المدينة اليونانية الثانية في شمال البلاد.

كما اختارت اللجنة البطل الكوستاريكي لهذا الفيلم رينالدو أميين كوتييريز كأفضل ممثل.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة
ومُنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة «ألكسندر الفضي» (خمسة آلاف يورو) للمخرج السويسري مايكل كوخ عن فيلمه «دري فينتر» (الشتاء الثالث) حيث يصوّر حب زوجين يتعرّض لتجارب في قرية في جبال الألب السويسرية.

وحصلت المخرجة اليابانية شي هاياكاوا على جائزة «ألكسندر البرونزي» (ثلاثة آلاف يورو) عن فيلمها «بلان 75» (الخطة 75) الذي يتناول قضايا الوحدة والشيخوخة في اليابان.

وخصص مهرجان ثيسالونيكي الذي افتتح في 3 نوفمبر هذا العام، لـ«تمثيل المرأة» في الفن السابع، بحسب مديرته الفرنسية إليز جالادو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية

«بوابة الوسط» تكشف فحوى أحدث رسائل وزارة الرياضة للجنة الأولمبية الليبية
حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول

حزب العمال الكردستاني ينفي أي دور له بانفجار إسطنبول
شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا

شركات الموضة مسؤولة عن 4% من انبعاثات غازات الدفيئة بما تعادل حصة ألمانيا وفرنسا...
«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات

«بوابة الوسط» تستعرض جولة الدوري الممتاز الخامسة وأجندة المؤجلات
المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا للتنس في تشيلي

المصرية ميار شريف تواصل الصعود العالمي وتتوج بلقب كولينا للتنس في تشيلي
تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما روني فلديه عقدة

تصريحات كريستيانو تزلزل مانشستر: تعرضت للخيانة في يونايتد ولا أحترم تين هاغ أما ...
تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول

تركيا ترفض تعازي واشنطن على خلفية تفجير إسطنبول
كاركاتير حليم - القطاع المصرفي

كاركاتير حليم - القطاع المصرفي
«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»

«دربي بنغازي» دون أهداف.. و«الأخضر» يخطف ثلاث نقاط من «التحدي»
كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية

كأس العالم تحط رحالها في قطر بانتظار ضربة البداية
جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته

جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته
مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن هو؟

مكافأة أميركية 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن الداعشي «أبوعلي التونسي».. فمن ...
وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض

وفاة وزير التعليم العالي في حكومة باشاغا بعد صراع مع المرض
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التحدي والأخضر في «دورينا»
وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب

وزير المالية البريطاني يتحدث عن «قرارات صعبة» وينذر برفع الضرائب
استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)

استعدادات مكثفة لنصف ماراثون طرابلس في نسخته الخامسة (صور)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 0 - 0 الأهلي بنغازي
سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا

سلسلة اللاهزيمة.. الأرجنتين تسعى لاحتلال الصدارة من إيطاليا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أحياء جوهانسبرغ تستعيد حياتها باللوحات الجدارية
أحياء جوهانسبرغ تستعيد حياتها باللوحات الجدارية
انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. و«الهرم الذهبي» لـ لبلبة في عيد ميلادها
انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. و«الهرم الذهبي» لـ لبلبة...
رش سوائل على مومياء مصرية في برشلونة.. لهذا السبب
رش سوائل على مومياء مصرية في برشلونة.. لهذا السبب
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يتوج «السرايا» الليبي كأفضل مسلسل تاريخي
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يتوج «السرايا» الليبي كأفضل ...
عرض عالمي أول لفيلم «بعيدًا عن النيل» في «القاهرة السينمائي»
عرض عالمي أول لفيلم «بعيدًا عن النيل» في «القاهرة السينمائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم ......
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته...
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة جائزة كتاب العام
الجمعية الأميركية العلمية تمنح الأكاديمي الليبي علي ......
القرقني يستنطق «كان وأبطالها» بدار الفقيه
القرقني يستنطق «كان وأبطالها» بدار الفقيه...
المزيد
جائزة «ألكساندر الذهبي» الكبرى تذهب إلى فيلم كوستاريكي
جائزة «ألكساندر الذهبي» الكبرى تذهب إلى فيلم كوستاريكي...
فيلم «بلاك بانثر» الجديد يتصدر شباك التذاكر بـ180 مليون دولار
فيلم «بلاك بانثر» الجديد يتصدر شباك التذاكر بـ180 مليون ......
عرض 17 فيلما بمهرجان «القاهرة السينمائي».. الاثنين
عرض 17 فيلما بمهرجان «القاهرة السينمائي».. الاثنين...
عرض عالمي أول لفيلم «بعيدًا عن النيل» في «القاهرة السينمائي»
عرض عالمي أول لفيلم «بعيدًا عن النيل» في «القاهرة السينمائي»...
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يتوج «السرايا» الليبي كأفضل مسلسل تاريخي
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يتوج «السرايا» الليبي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط