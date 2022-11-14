المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يتوج «السرايا» الليبي كأفضل مسلسل تاريخي

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي

شهدت الرياض اختتام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ 22 تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل»، الذي يعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر (تونس)، مع تتويج المسلسل الليبي «السرايا» الذي بث في شهر رمضان الماضي كأفضل عمل تاريخي عربي.

وأقيمت هذه الدورة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2022 باستضافة من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وبالتعاون والشراكة بين اتحاد إذاعات الدول العربية.

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وحصل المسلسل على الجائزة الأولى ليعلن أن الفن والدراما الليبية حاضرة بقوة ولها مكانتها في مصاف الكبار، وفق صفحة الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية، في «فيسبوك»، الإثنين.

وأوضحت الهيئة أن «العمل دراما تاريخية، تسلط الضوء على مرحلة من مراحل التاريخ الليبي، وتحديدًا على جزء من حكم القرمانلية، تبدأ من عهد علي باشا الأول، وتنتهي بصعود يوسف باشا إلى كرسي الحكم، وما شهدته تلك الفترة من أحداث وصراعات».

وقدمت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون التهنئة الفنانين المشاركين في هذا المسلسل والتقنيين والقائمين عليه الذي شرف الدراما والفن الليبي ومزيد من الابداع والتألق.

30 ورشة عمل وجلسة

وشهد جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة، نوقش فيها جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى مشاركة المرأة ودورها في السينما، وقضاياها عبر التاريخ، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات، وفق «سبق».

ويستهدف المهرجان المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبّي تطلّعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، وكذلك رصد الاتجاهات المبتكرة والجادّة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان، حسب الموقع الإلكتروني للمهرجان على الإنترنت.

مسلسل «السرايا» الليبي يتوج كأفضل مسلسل درامي عربي في مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية 22 (الإنترنت)