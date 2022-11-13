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القاهرة تفتتح مهرجانها السينمائي.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 03:15 مساء
القاهرة تفتتح مهرجانها السينمائي.. الليلة
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تشهد دار الأوبرا المصرية، مساء الأحد، افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الرابعة والأربعين، والتي تقام فعالياتها من 13 إلى 22 نوفمبر.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم نخبة من أبرز الفنانين، ومنهم المخرج بيلا تار، والفنانة لبلبة التي تحصد جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمل، بينما تحصد المخرجة كاملة أبوذكري جائزة فاتن حمامة للتميز.

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وحرصت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس المهرجان والفنان حسين فهمي، خلال الساعات الماضية، على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات، وشملت الجولة التفقدية، الوقوف على حالة التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كل الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف، وفق «القاهرة 24».

حدث فني كبير
وفي تصريحات سابقة، شدد فهمي على أن الفعاليات التي يشهدها هذا الحدث الفني على قدر كبير من الأهمية، ولا يجب أن يختصر المهرجان في حفلي الافتتاح والختام فقط، مشيرًا إلى ترميم فيلمين من كلاسيكيات السينما المصرية، وأوضح أن «المهرجان هذا العام به أفلام قوية، وورش مهمة، وأساتذة كبار سيلقون محاضرات مهمة، كما نقوم بترميم فيلمين من أهم أفلام السينما المصرية، وهما «يوميات نائب في الأرياف»، «أغنية على الممر»، وقررت أن كل عام سأقوم بترميم فيلمين من الأفلام السينمائية المهمة.

المهرجان الأقدم
ومهرجان القاهرة السينمائي هو الأقدم في المنطقة، إذ انطلق عام 1976، ويعد واحدًا من 15 مهرجانًا فقط جرى تصنيفها ضمن فئة «أ» من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

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