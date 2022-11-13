تكليف علي جبريل مديرا للمركز القومي للفنون والتراث

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي

أعلنت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية، الأحد، تكليف علي جبريل، مديرًا للمركز القومي للفنون والتراث.

وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها في «فيسبوك»: «حرصًا من الهيئة على تنظيم المراكز والجهات التابعة، وتسهيلاً لإتمام إجراءاتها وإداراتها بقيادات إدارية فعالة، أصدر رئيس الهيئة محمد امحمد البيوضي، القرار رقم (99) لسنة 2022، والذي ينص على تكليف علي محمد عبدالله جبريل، مديرًا للمركز القومي للفنون والتراث التابع للهيئة»، ويأتي هذا القرار لتنظيم عمل الجهات التابعة للهيئة والعمل بروح الفريق الواحد، وتكليف خبرات للرفع من الحركة الفنية في البلاد، وفق البيان.

- البيوضي يناقش إعادة فتح أبواب معهد علي الشعالية

وتعنى الهيئة بإنشاء المسارح واعتماد الفرق المسرحية وتحديد آليات عمل الفرق الأهلية، وإصدار أذونات مزاولة نشاط لها، ودعم الأنشطة الفنية والسينما داخل ليبيا، وضمان مشاركة مميزة للفنان الليبي في المهرجانات الدولية.

وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر القرار رقم 312 لسنة 2021 ،بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

قرار الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون (صفحة الهيئة/ فيسبوك)