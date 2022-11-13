أليك بالدوين يقاضي عاملين بفيلم «راست»

القاهرة - بوابة الوسط

على خلفية المأساة التي صدمت هوليوود، تقدم الممثل أليك بالدوين، بشكوى ضد عدد من أفراد طاقم فيلم «راست»، الذي شهد تصويره حادثة مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز سنة 2021، خلال استخدام الممثل الأميركي مسدسًا لم يكن يعلم أنه محشو.

وبحسب وثيقة قضائية مؤرخة الجمعة، رفع الممثل (64 عامًا) دعوى قضائية ضد المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد، ومساعد المخرج ديفيد هولز، والمسؤولة عن الإكسسوارات في الفيلم سارة زاكري، إضافة إلى مساعد المسؤولة عن الأسلحة سيث كيني، وفق «فرانس برس».

- اتفاق بين بالدوين وعائلة مديرة تصوير «راست» بشأن مقتلها بالخطأ

وجاء في نص الدعوى المرفوعة أمام محكمة في لوس أنجليس: «حدثت هذه المأساة بسبب ذخيرة حية سُلمت خلال التصوير وتم حشو السلاح بها، (هانا) غوتيريز ريد لم تتحقق من السلاح بعناية لكنها رغم ذلك قالت إنه آمن للاستخدام قبل تمريره إلى (أليك) بالدوين».

كما يتهم الممثل سارة زاكري بإخفاء معلومات عن «سلوك غير مسؤول» لمسؤولة الأسلحة «خارج موقع التصوير ما يشكل خطرًا».

في 21 أكتوبر 2021، شهد موقع تصوير فيلم «راست» في مزرعة سانتا في بولاية نيو مكسيكو الأميركية حادثة مأساوية عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت المصورة هالينا هاتشينز (42 عامًا) وأدت إلى مقتلها.

دعاوى قضائية

وتأتي دعوى أليك بالدوين بعد دعاوى قضائية رفعتها المشرفة على سيناريو الفيلم مامي ميتشل، ضد عدد كبير من أفراد الطاقم، بما في ذلك الممثل نفسه الذي تتهمه بعدم اتباع إجراءات السلامة، وتقول ميتشل إنها عانت من ضائقة نفسية كبيرة، إذ كانت تقف بالقرب من أليك بالدوين عندما انطلقت الرصاصة.

في أكتوبر الفائت، توصل الممثل إلى تسوية مع عائلة هالينا هاتشينز من دون تحديد قيمتها، في حالة المصادقة من جانب قاضٍ، فإن ذلك سيضع حدًا للإجراءات القانونية التي بدأتها عائلة هاتشينز ضد أليك بالدوين الذي تتهمته باعتماد «سلوك خطير».

ولا يزال التحقيق في نيو مكسيكو جارٍ ويمكن أن يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية محتملة، ومن المقرر استئناف إنتاج الفيلم في يناير 2023.