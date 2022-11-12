جائزة «سربانتيس» الإسبانية تذهب إلى الشاعر الفنزويلي رافاييل كاديناس

القاهرة - بوابة الوسط

ذهبت «ثربانتيس» للعام 2022، وهي أهم جائزة أدبية في الدول الناطقة بالإسبانية، إلى الشاعر الفنزويلي رافاييل كاديناس.

وبنيله الجائزة الإسبانية العريقة، يكون رافييل كاديناس ذو 92 عامًا أول فائز فنزويلي كما سجل بفوزه هذا اسمه كأول شاعر يحوز على جميع كبرى الجوائز الأدبية في كل من إسبانيا وأميركا اللاتينية.

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وتعتبر جائزة «ثربانتيس» أعرق جائزة أدبية في العالم الناطق بالإسبانية، وتبلغ قيمتها 125 ألف يورو، ومن بين الفائزين بها: ميجيل دلبس، أدورادو مندوزا، ماريو فارجاس يوسا، كاميلو خوسيه ثيلا وغيرهم من كبار الكتاب الإسبان واللاتينيين، وفق «اليوم السابع»، السبت.

ولد رافاييل كاديناس في 8 أبريل 1930 في فنزويلا ودرس لعدة سنوات في جامعة فنزويلا المركزية قبل تفتح موهبته الأدبية على عالم الشعر وقد حصل على الجائزة الوطنية للآداب العام 1985 وجائزة معرض الكتاب الدولي في جوادالاخارا بالمكسيك العام 2009، وجائزة جارسيا لوركا العام 2015.

كاديناس والإبداع

انطلق كاديناس في عالم الإبداع الشعري منذ سن مبكرة، وأشاد النقاد بأعماله، وعادة ما ارتبط أسلوبه بالفكر الفلسفي وجرت مقارنته بمؤلفين مثل هولدرلين وريلكه وجوروستيزا، وقد أوجد لقارئه عبر قصائده عالمًا سحريًا مليئًا بالفروق الدقيقة وقادرًا على نقله إلى فضاء آخر.

من أعماله الشعرية: الأغاني الافتتاحية (1946)، جزيرة (1958)، دفاتر المنفى (1960)، هزيمة (1963)، مناورات كاذبة (1966) وقت المنجل (1969)، الطقس (1977)، نصب تذكاري (1977) عاشق (1983)، أقوال (1992).