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بإهداء إلى زويل.. «الكون» تتعاقد مع ناقد مصري لنشر كتاب جديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 نوفمبر 2022, 02:42 مساء
بإهداء إلى زويل.. «الكون» تتعاقد مع ناقد مصري لنشر كتاب جديد
مكتبة الكون الليبية تعلن التعاقد مع الناقد المصري شوقي بدر يوسف (فيسبوك)
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تعاقدت مكتبة الكون الليبية مع الناقد المصري شوقي بدر يوسف، لنشر كتابه «أنطولوجيا القصة القصيرة العربية فى أدب الخيال العلمى»، والذي أهداه المؤلف لمواطنه الحائز جائزة نوبل العالم أحمد زويل.

وقال مدير عام المكتبة، فتحي بن عيسى، إن «هذا التعاقد يأتي ضمن استراتيجية مكتبة الكون للتوسع خارج ليبيا واستكتاب خيرة وألمع الأقلام التي تضيف إبداعًا وتنير دروبًا للكون الرحب».

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ويتناول يوسف في كتابه بالتحليل والدرس نصوصًا وكتبًا لنخبة من الأقلام المميزة في ليبيا، لبنان، مصر، سورية، تونس، العراق، السعودية، الكويت، السودان، ومنها قصة «الهجرة إلى المستقبل» لنهاد شريف (مصر).

وقصة «الأشباح» للدكتور طالب عمران (سورية) وقصة «فى عباب الفضاء» للدكتور قاسم قاسم (لبنان) وقصة «شهر البصل بغزة» للهادى ثابت (تونس) وقصة «أ . ر. ع. س.» لفؤاد التكرلى (العراق) وقصة «زحمتستان» لكاظم آل شبيب (السعودية).. وغيرهم.

وصدر للمؤلف الكثير من الأعمال منها «ضياء الشرقاوي وعالمه القصصي» و«رحلة الرواية عند محمد جلال» و«الرواية في أدب سعد مكاوي» و«تطور القصة القصيرة في الإسكندرية» و«ببليوجرافيا الرواية في إقليم غرب ووسط الدلتا» و«متاهات السرد.. دراسات في الرواية والقصة القصيرة» و«الرواية والروائيون.. دراسات في الرواية المصرية» و«هاجس الكتابة.. قراءة في القصة القصيرة».

كتاب من ليبيا
وسبق لمكتبة الكون التعاقد مع البروفيسور العراقي إسماعيل الربيعي، والناقدين المصريين محمد عطية محمود، وعبدالهادي شعلان، وأستاذ الشريعة الموريتاني الشيخ محمد العاقب، والفروضي المصري محمد الشافعي، حسب صفحة المكتبة في «فيسبوك».

ومن ليبيا تعاقدت المكتبة مع نخبة مميزة من بينهم سالم الكبتي، شكري السنكي ويونس الفنادي وعبدالكريم الزياني وعبدالحفيظ بلال وفيصل الهمالي وحسين الفقيه والبدري الشريف وعبد السلام أبوسعد ومحمد المغبوب وغادة البشتي وحنان محفوظ.

وضمت قائمة الليبيين المتعاقدين مع المكتبة أيضًا: سعاد أبوسعد وحسن المغربي وجمعة الفاخري وحسين المالكي وعبد الله بن عمران وخالد السحاتي وفرج كندي وعبد الله الشلماني وفتح الله الجدي وعبدالسلام الذويبي وعبدالرحمن قنيوة وزياد الدريبي وعبد المنعم الدبسكي ومحمد سعيد القشاط.

كذلك ضمت القائمة الكتّاب: ناصر الدعيسي وفاطمة قزيمة وعبدالحفيظ العابد وعبدالعالم القريدي وأحمد الدويك ومحمد الشريف وفتحي الساحلي وعادل البوعيشي وهدى القرقني ونصر الدين البشير العربي ومراد بلال وعبد اللطيف المهلهل ومحمود الغزاوي وعبدالقادر اطلوبة وأحمد فتحي العريبي وبشير الغريب وهناء المريض.

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