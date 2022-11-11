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أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 03:04 مساء
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا
كريس روك خلال تقديمه حفلة الأوسكار في لوس أنجليس في مارس 2022 (أ ف ب)
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في سابقة للمنصة العملاقة، تنقل «نتفليكس» مباشرة عرضاً للفكاهي الأميركي كريس روك، سعيا لتعزيز موقعها في ظل المنافسة المتزايدة من منصات بث تدفقي أخرى.

وأعلنت المنصة الرائدة عالميا في مجال الفيديو بالبث التدفقي، الخميس، أنها ستنقل العرض مباشرة مطلع 2023، حسب «فرانس برس».

وجاء ذلك في بيان وعدت فيه نائبة رئيس الشبكة للمحتويات الفكاهية روبي برو المشتركين بـ«أوقات لا تُنسى».

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وواجهت الشبكة أزمة نمو في النصف الأول من العام الحالي، إذ فقدت مليوناً ومئتي ألف مشترك، ما دفعها إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتبديل الوضع.

وتتيح نتفليكس خصوصاً اعتباراً من نوفمبر الحالي، اشتراكاً شهرياً بسعر أدنى لكن مع إعلانات، بهدف استقطاب مشتركين جدد وتحقيق إيرادات إضافية.

النقل الحي لعرض كريس روك
كما يشكل النقل الحي لعرض الفكاهي كريس روك الذي تصدّر عناوين الأخبار إثر حادثة الصفع الشهيرة التي تعرض لها على يد الممثل ويل سميث خلال حفلة الأوسكار، وسيلة لتنويع العرض لدى المنصة.

وتعتزم نتفليكس أيضا نقل مباريات رياضية مباشرة على منصتها، وفق معلومات نشرتها «وول ستريت جورنال» هذا الأسبوع.

وفي ظل المنافسة المحتدمة في قطاع خدمات البث التدفقي، تتيح منصات منافسة لنتفليكس، خصوصا «ديزني بلاس» و»أمازون برايم فيديو» للمشتركين مشاهدة منافسات رياضية أو حفلات فنية مباشرة.

ونظمت نتفليكس التي ازداد عدد مشتركيها بواقع 2,4 مليون شخص إضافي في الربع الثالث، مهرجاناً فكاهياً سنوياً في لوس أنجليس. لكنّ العروض المقدمة خلال هذا الحدث لا تُنقل على الهواء عبر المنصة.

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