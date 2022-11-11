محاضرة عن اللسانيات ومسارات النقد بمجمع اللغة

طرابلس - بوابة الوسط: عبد السلام الفقهي

ألقى الدكتور أحمد الرشراش أستاذ اللغة العربية بكلية اللغات جامعة طرابلس محاضرة، الخميس، أداراها عضو لجنة المناهج بالمجمع، الدكتور عبدالله بن سويد، تناول خلالها موضوع اللسانيات ومسارات النقد.

وأشار الباحث في ورقته إلى أن اللسانيات كعلم ظهر في أوروبا مع مطلع القرن العشرين، وهو في أبرز تعريفاته يعني الدراسة العلمية للغة الإنسانية.

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وأضاف أن هناك شبه إجماع على أن الفضل في نشأة هذا العلم يرجع إلى اللساني السويسري فرديناند دي سوسير، بعد انتشار محاضراته التي جمعها بعد وفاته عدد من طلابه على رأسهم «شارلي بالي» ونشرها في كتاب «دروس في الألسنية العامة».

خصائص وأسس

وعدد الرشراش في سياق حديثه خصائص اللسانيات، والتي منها الاستقلال كمظهر من مظاهر علميتها، في حين أن النحو التقليدي في الغرب كان يتصل بالفلسفة والمنطق، كذلك الاهتمام باللغة المنطوقة قبل المكتوبة، كون الأولى أكثر قابلية للوصف.

ويلحق من جملة الخصائص الاهتمام باللهجات وعدم تفضيل الفصحى على غيرها، والسعي لبناء نظرية لسانية لها صفة العموم، حيث يمكن على أساسها دراسة جميع اللغات الإنسانية ووصفها، كما لا تقيم اللسانيات وزنا للفروق بين اللغات البدائية والمتحضرة، عدا أن اللغات تدرس كلا واحدا بالتدرج من الأصوات إلى الدلالة مرورا بالصرف والنحو.

وأوضح الباحث أن علاقتها بالأدب تتمثل في اللغة، إذ إنها موضوع الأولى ومادة الأخير، فإذا كان الشعر مثلا صناعة فإن اللغة هي المادة الخام، فهي للأديب كالحجارة للنحات بحسب تعبيره، بل ذهب آخرون إلى اعتبار اللغة كيان الأدب ووجوده وعالمه، وقد اعتبر رولان بارت أن الأدب نشاط لغوي متكامل مستقل بذاته، ومن ذلك وجب الاهتمام بالبنية اللغوية للنص، ومباشرة النص يجب أن تنطلق من لغته.

وأردف المحاضر أن العرب من بين الشعوب التي ارتكز أساسها النقدي على لغة النص باعتبار «البلاغة وهي الجهاز المفهومي النقدي الوحيد، الذي ولدته ممارسة العرب للبعد الفني في النص الأدبي نشاطا لغويا قبل كل شيء».

مناهج ومسارات

وتطرق الرشراش إلى المناهج والمسارات النقدية التي أفرزتها اللسانيات وهي «الأسلوبية، البنيوية، السيميائية، التداولية»، حيث تعني الأسلوبية في إحدى تعريفاتها بالأسس الموضوعية لإرساء قواعد دراسة الأسلوب، فيما تعرف البنيوية على أنها نسق من التحولات له قوانينه الخاصة، علما بأن من شأن هذا النسق أن يظل قائما ويزداد ثراء بفضل الدور التي تقوم به تلك التحولات.

وعلى نحو آخر تهدف السيميائية كعلم إلى دراسة أنظمة العلامات كالإشارات والألوان.. وهذا التحديد يجعل اللغة جزءا من السيميائية.

وتتجه التداولية إلى التركيز على أثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب، مما يستتبع هذا التفاعل دراسة كل المعطيات اللغوية والخطابية المتعلقة بالتلفظ، خصوصا المضامين والمدلولات التي يولدها الاستعمال في السياق.

الدكتور عبدالله بن سويد مدير المحاضرة (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)

جانب من الحضور (بوابة الوسط)