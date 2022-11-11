مع تغريمه 7.5 مليون دولار.. إدانة المخرج بول هاغيس باغتصاب امرأة

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت محكمة مدنية في نيويورك، الخميس، على السينمائي الكندي الحائز جائزتي أوسكار، بول هاغيس، دفع تعويض قدره 7.5 ملايين دولار، بعد إدانته بتهمة اغتصاب وكيلة إعلانية سنة 2013.

وحوكم مخرج «كراش» وكاتب سيناريو «ميليين دولار بايبي» و«كازينو رويال»، أمام لجنة محلفين مدنية في محكمة نيويورك العليا، إثر محاكمة انطلقت في 19 أكتوبر.

ومنذ ديسمبر 2017، يواجه هاغيس (69 عاما) اتهاما من الوكيلة الإعلانية هالي بريست العاملة في السينما، باغتصابها في يناير 2013 حين كانت تبلغ 26 عاما، وفق «فرانس برس».

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وبعد انطلاق حركة «مي تو» («أنا أيضاً») المناهضة للتحرش الجنسي والتمييز ضد النساء، واجه السينمائي اتهامات بالاعتداء الجنسي على ثلاث نساء أخريات.

لكن مثوله أمام المحكمة في نيويورك مرتبط حصراً بالاتهامات الموجهة من هالي بريست والتي دأب المخرج الكندي على نفيها.

وهو غير ملاحق أمام القضاء الجنائي على خلفية اتهامات الاغتصاب هذه.

توقيف بول هاغيس

وكان بول هاغيس أوقف في يونيو الفائت في جنوب إيطاليا، على خلفية شبهات جديدة بالاعتداء الجنسي على شابة، وهو ما نفاه أيضا المخرج.

وخلال المحاكمة أمام القضاء المدني، قال محامو المخرج الأربعاء أمام هيئة المحلفين الشعبية في محكمة نيويورك إن هالي بريست رفعت شكواها بدفع من كنيسة سينتولوجيا التي ينتقدها بول هاغيس إثر قطع صلاته بها. لكنّ محامي المدعية نفوا هذه الفرضية.

وفي الشكوى التي قدمتها، تقول هالي بريست إن المخرج أصرّ عليها بعد المشاركة في عرض لفيلم في مانهاتن في 31 يناير 2013، بأن ترافقه لتناول المشروب في منزله، رغم إبلاغها إياه بأنها تفضل الذهاب إلى حانة لهذه الغاية.

أعمال جنسية

وتقول المدعية إن بول هاغيس عرض عليها مرارا ممارسة الجنس لكنها صدته، إلى أن أرغمها على القيام بأعمال جنسية معه ثم اغتصبها.

وعلقت هالي بريست في بيان على الحكم قائلة «أنا ممتنة للفرصة التي أتيحت لي للذهاب إلى المحكمة وتحصيل حقي وتحديد المسؤولية، وبأن هيئة المحلفين قررت متابعة الوقائع وصدّقتني».

وحصل هاغيس الذي اشتهر بمشاركته في تأليف مسلسل «ووكر تكساس رينجر» على جائزتي أوسكار في فئتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن «كراش». وتولّى أيضاً كتابة سيناريو فيلم «مليون دولار بايبي» وفيلمي «كازينو رويال» و«كوانتوم أوف سولاس» من سلسلة جيمس بوند.