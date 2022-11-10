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بدء عرض الجزء الثاني من «صالون زهرة» على «شاهد»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 02:30 مساء
بدء عرض الجزء الثاني من «صالون زهرة» على «شاهد»
مشهد من مسلسل «صالون زهرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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ينطلق، الخميس، على «شاهد» الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي «صالون زهرة» للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول «زهرة» التي تعلن افتتاح صالون الحلاقة الرجالي «موس وشفرة»، بعدما باتت الأوضاع المعيشية غاية في الصعوبة، ويفتتح «أنس» مقهى لتقديم النرجيلة تتردد عليه النساء، وهو ما يسبب خلافات وغيرة بين الزوجين، وفقا لبيان.

يقف أمام «صالون زهرة» الجديد، طابور من الرجال ينتظرون دورهم بفارغ الصبر. هناك تستعين «زهرة» بـ«زيكو» و«فادي» لمساعدتها، واللذين يورطانها بمشاكل كبيرة وأمور مستعصية. وأثناء تحضيرات افتتاح الصالون، تكتشف أن عصابة الاتجار بالممنوعات عادت لتحوم حول «أنس»، لتوريطه مجددًا، في حين يرفض هذا الأخير الأمر رفضًا قاطعًا، هو الذي قطع وعدًا لـ«زهرة» أن يبتعد عن الأعمال غير القانونية.

نادين نجيم: الأمومة تحتاج إلى تضحية

يضم «صالون زهرة»، نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرّة، أنجو ريجان، حسين مقدم، عبدالرحمن قويدر، بمشاركة نقولا دانيال، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، مارينال سركيس، جورج دياب، عمر ميقاتي، هشام أبوسليمان، دوري السمراني، وظهور خاص لكل من الممثلات القديرات سامية جزائري، هدى شعراوي، وفاء موصللي.

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