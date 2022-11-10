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تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 12:10 مساء
تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
لوحة لديفيد هوكني ضمن مجموعة كان يملكها بول آلن، في لوس أنجليس، 12 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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أعلنت دار «كريستيز» للمزادات أن لوحات ومنحوتات من مجموعة المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بول ألن حققت مبيعات تاريخية خلال مزاد، الأربعاء، تخطت عتبة المليار دولار، مع تسجيل أسعار قياسية لأعمال من توقيع بعض من أشهر الفنانين العالميين.

وقالت دار المزادات في نيويورك إن خمس لوحات دخلت النادي الحصري للأعمال الفنية التي بيعت بأكثر من 100 مليون دولار في المزادات، في إشارة إلى استمرار نمو سوق الأعمال الفنية رغم الضبابية السائدة بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخم، وفق «فرانس برس».

وحقّقت لوحة رسمها جورج سورا سنة 1888 بعنوان «Les Poseuses, Ensemble» (العارضات، معا)، وهو عمل مشهور بتقنية التنقيط، أعلى سعر في المزاد بلغ 149.24 مليون دولار، بما يشمل الرسوم، وفق دار «كريستيز».

وكانت دار المزادات أعلنت أن ريع المزاد سيصب بالكامل لتمويل أعمال خيرية، وبيعت خلال المزاد 60 رزمة من أصل 150، فيما تباع الأعمال المتبقية، الخميس.

وتجاوزت قيمة المجموعة الكاملة الرقم القياسي المسجل سابقًا لمجموعة ماكلو التي تحمل اسم زوجين ثريين من نيويورك، والتي حصدت 922 مليون دولار في مزاد نظمته دار «سوذبيز» خلال الربيع الماضي.

مجموعة متنوعة
بلغت إيرادات المزاد الإجمالية، الأربعاء، حوالي 1.5 مليار دولار، وفق حسابات وكالة «فرانس برس»، بما يشمل لوحة الرسام الفرنسي بول سيزان «La Montagne Sainte-Victoire» (جبل سانت فيكتوار) التي بيعت بـ137.8 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف الرقم القياسي لأعمال الفنان في المزادات.

كما حطم عمل فنسنت فان غوخ «Orchard with Cypresses» (بستان مع أشجار السرو) الرقم القياسي السابق للفنان الهولندي، محققًا 117.2 مليون دولار.

وبيعت لوحة للفنان بول غوغان بعنوان «Maternity II» (الأمومة 2) في مقابل 105.7 مليون دولار.

وحققت لوحة «غابة بيرش» للرسام النمساوي غوستاف كليمت 104.6 مليون دولار.

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وجرى تخطي عتبة المليار دولار مع الرزمة رقم 32 التي تضم منحوتة للفنان الشهير ألبرتو جياكوميتي بعنوان «امرأة البندقية 3»، والتي بيعت بمبلغ 25 مليون دولار.

وعكس المزاد النوعية الرفيعة لمجموعة ألن الفنية التي تضمنت تشكيلة متنوعة من الأعمال، من الرسام والنحات الألماني الأميركي ماكس إرنست الذي بيعت منحوتته «الملك يلعب مع الملكة» مقابل 24.3 مليون دولار، إلى الأميركي جاسبر جونز، أحد الفنانين الأحياء القلائل الواردة أعمالهم ضمن المجموعة، وبيعت مطبوعاته الحجرية «Small False Start» (بداية خاطئة صغيرة) بمبلغ 55.35 مليون دولار.

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