تكريم عبدالباسط الجارد وخدوجة صبري في ختام «آفاق المسرحي» بمصر

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

اختُتمت، الأربعاء، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان «آفاق المسرحي» في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، والذي تحل فيه دولة ليبيا كضيف شرف المهرجان.

شهد الختام حضور عدد من الشخصيات الفنية المصرية والعربية، وجرى خلاله تكريم الفنانة الليبية خدوجة صبري والفنان عبدالباسط الجارد بعد مشاركته بمسرحية «جيبوها يا عقالها».

وقال عبدالباسط لـ«بوابة الوسط»: «أتيحت لي فرصة المشاركة في مهرجان آفاق المسرحي في القاهرة، وتشرفت بتكريمي خلال فعالياته»، مشيرًا إلى أن مسرحيته «جيبوها يا عقالها» جرى تقديمها على شرف المهرجان حيث حلت ليبيا كضيف شرف الدورة ككل.

وتابع الجارد «العرض من تأليفي وإخراجي وبطولة عيد سعيد ويقين عبدالمجيد، وسعيد لأنه نال إعجاب الحاضرين في المهرجان.. شكرا لمصر وشكرا للقيمين على مهرجان آفاق وشكرًا للفنانين الليبيين الذين قدموا المساهمة والمساعدة لي في هذا العرض»

من جانبه، قال الفنان عيد سعيد: «تشرفت بالمشاركة على شرف مهرجان آفاق بعرض مسرحي خارج التقييم وتشرفت بالوقوف على مسرح الهناجر بدار الأوبرا وأعتبر هذا شرفًا لي، وأتمنى دائما الازدهار لليبيا وأن تشارك في العديد من الفعاليات الداخلية والخارجية».

مهرجان «آفاق المسرحي» بدأت فعالياته، الخميس، وكانت دولة ليبيا ضيف شرف المهرجان، ورئيس شرف المهرجان النجمة سهير المرشدي، وجرى إهداء الدورة إلى روح الفنان القدير الراحل فريد شوقي تقديرا لتاريخه الفني الكبير، وشهدت هذه الدورة مشاركة فرق مسرحية من مصر ودول مختلفة.

جانب من المهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)

عبدالباسط الجارد يحمل درع التكريم (خاص لـ بوابة الوسط)