ناشطتان مناخيتان استهدفتا لوحة لآندي وارهول بأستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

ألصقت ناشطتان مناخيتان، الأربعاء، يديهما على الحماية الزجاجية لإحدى لوحات مجموعة «حساء كامبل» (Campbell's Soup) الشهيرة لآندي وارهول كانت معروضة في أستراليا من دون إلحاق أي ضرر بها، استمرارا لسلسلة عمليات مماثلة استهدفت أعمالا فنية معروفة في عدد من الدول.

وتنتمي الناشطتان اللتان نفذتا هذه العملية في المتحف الوطني الأسترالي في كانبيرا إلى مجموعة تطلق على نفسها تسمية «أوقفوا دعم الوقود الأحفوري أستراليا» (Stop Fossil Fuel Subsidies Australia) تعارض دعم الوقود الأحفوري، وفق «فرانس برس».

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت إحدى الناشطتين وهي تضع الغراء على يدها ثم تلصقها على لوحة «حساء كامبلز بكريما الفطر» التي استحوذ عليها المتحف الأسترالي العام 2006.

وأوضح المتحف الوطني أن الناشطتين وضعتا رسوما وكتابات على زجاج حماية مختلف اللوحات التي يتكون منها العمل من دون إلحاق أضرار بها. وأزيلت الأغطية الزجاجية لتنظيفها. وأفاد المتحف في بيان بأن هذه «التظاهرة» وقعت «في أعقاب حوادث مماثلة هنا وفي الخارج». وأضاف أنه يكتفي بهذا التعليق ولا يرغب في «الترويج لهذه العمليات».

وتُعتبر مجموعة «حساء كامبل» التي نفذها وارهول في ستينات القرن العشرين أحد الرموز الأكثر تعبيرا عن حركة الـ«بوب آرت» الأميركية.

وأوضح المتحف في وثيقة تعريف باللوحة أن «وارهول ركّز في عمله على مواضيع من اليوميات تنبع أهميتها من كونها من أشياء مألوفة (...) كعلبة حساء كامبل البسيطة».

خطر الرأسمالية

وأوضحت الناشطتان المناخيتان أنهما اختارتا استهداف مجموعة وارهول لتسليط الضوء على «خطر الرأسمالية».

وقالت الناشطة بوني كاسن في بيان إن «آندي وارهول صوّر في سلسلة لوحاته النزعة الاستهلاكية التي أصبحت مجنونة. أما الآن، فالرأسمالية أصبحت مجنونة». وأضافت «على العائلات اليوم أن تختار بين (أن تشتري) الأدوية لأبنائها، أو (أن تشتري لهم) الطعام، بينما تحقق شركات النفط أرباحا قياسية».

وشددت الناشطتان أيضا على فشل حكومة كانبيرا في وضع حدّ لدعم المكلّفين لقطاع الوقود الأحفوري.

وأظهر تقرير نشره هذه السنة مركز «معهد أستراليا» البحثي المستقل، أن الدولة دفعت أكثر من 11 مليار دولار أسترالي (7.14 مليار دولار أميركي) لدعم الوقود الأحفوري العامين 2021 و2022.

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ورأت كاسن أن على الحكومة الأسترالية «التوقف عن دعم صناعة الوقود الأحفوري». وأضافت «ليس أمامنا سوى وقت محدود».

وأوضحت حركة «أوقفوا دعم الوقود الأحفوري أستراليا» أنها جزء من «شبكة مقاومة مدنية عالمية»، وهي مجموعة غير رسمية من نشطاء البيئة والمناخ الذين أثاروا اهتمامًا إعلاميًا في الأسابيع الأخيرة بتنفيذهم سلسلة عمليات مماثلة استهدفت أعمالا فنية قيّمة وشهيرة في عدد من المدن.