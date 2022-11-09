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اتفاق بين شاكيرا وبيكيه على حضانة طفليهما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 02:45 مساء
اتفاق بين شاكيرا وبيكيه على حضانة طفليهما
شاكيرا وجيرار بيكيه في نيويورك، 5 سبتمبر 2019 (أ ف ب)
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أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، الثلاثاء، أنهما توصلا إلى اتفاق على حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما من برشلونة إلى ميامي، بعد خمسة أشهر على إعلان انفصال الثنائي.

وقالت المغنية ونجم كرة القدم في بيان مشترك نشره فريق شاكيرا الإعلامي «لقد وقّعنا على اتفاق يضمن راحة طفلينا وستتم المصادقة عليه في المحكمة، في إطار مسار رسمي مبسط»، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان «هدفنا الوحيد توفير أكبر قدر من الأمن والحماية لهما، ونحن مقتنعان بأن حياتهما الخاصة ستكون موضع احترام»، من دون إعطاء تفاصيل عن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه إثر اجتماع أخير امتد لنحو 13 ساعة، مساء الإثنين.

أما محامي جيرار بيكيه الذي لعب، الثلاثاء، مباراته الأخيرة مع نادي برشلونة بعد إعلانه المفاجئ باعتزال اللعب الاحترافي في كرة القدم، فأكد أن شاكيرا تعتزم الانتقال للإقامة في ميامي مع ولديها في تاريخ غير محدد بعد، بهدف إعادة إطلاق مسيرتها.

تهرب ضريبي
كما أن بيكيه الذي بات متفرغا أكثر، سيكون لديه عشرة أيام شهريا ليمضيها مع ولديه، إضافة إلى فترات إجازات. وأوضح محامي لاعب كرة القدم رامون تامبوريرو «إذا كان هناك من رابح، فهما الطفلان»، بعد مفاوضات شاقة بين الثنائي السابق استمرت أشهرا.

- شاكيرا ستحاكم في إسبانيا بتهمة التهرب الضريبي

- في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة

وكانت قصة الحب بين شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) قد بدأت سنة 2011، وأثمرت ولادة طفلين هما ميلان (سنة 2013) وساشا (2015). وبعد علاقة استمرت أكثر من عشر سنوات أقاما خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو.

ولا تزال المغنية التي لم ترتبط بعقد زواج مع بيكيه ولم تتشارك معه أي أصول، تواجه قضية تهرب ضريبي في إسبانيا لم يُحدد بعد أي تاريخ للمحاكمة المرتبطة بها.

وتطلب النيابة العامة معاقبتها بالسجن ثماني سنوات وتغريمها مبلغا يقرب من 24 مليون يورو بتهمة التهرب من دفع ضرائب في إسبانيا تصل قيمتها إلى 14.5 مليون يورو بين العامين 2012 و2014. وتنفي المغنية من جانبها كل هذه الاتهامات.

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