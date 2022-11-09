Atwasat

علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 01:25 مساء
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية
المصور علي الساعدي يستلم جائزة الترتيب الأول بمسابقة «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)
alwasat radio

فاز المصور الليبي علي الساعدي، بالترتيب الأول في مسابقة «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية، دورة «شريف الخماسي»، والتي أقيمت بجمهورية تونس، في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة مصورين من تونس، والعراق، والجزائر، ومصر.

وتوج  الساعدي بالميدالية الذهبية، بينما فاز المصور التونسي محمد المشرقي بالميدالية الفضية، ومن الجزائر تحصّل عبدالرحيم حمام على الميدالية البرونزية، كما منحت لجنة التحكيم شهادة تشجيعية للمصور الجزائري حمودة بن جراد.

وقال علي الساعدي لـ«بوابة الوسط»: إن «الفوز بهذه الجائزة يعني لي الكثير حيث قمت برفع علم بلادي ليبيا على منصات التتويج في مسابقة دولية، كما يمثل تطورًَا مهمًا على الصعيد الشخصي والمهني والفني»، معتبرًا أن هذا الفوز هو «فوز لكل الجمهور الليبي المهتم بفن التصوير الفوتوغرافي».

وأشار الساعدي إلى أنه يهدي فوزه بالجائزة إلى «والدتي التي هي أول من قام بتهنئتي، كما أشكر زوجتي التي تتحمل معي متاعب الحياة والمهنة وهي التي تختار معي في الصور والداعم الأول لي».

كما قدم المصور الليبي شكره وتقديره إلى «عميد بلدية شحات ورابطة قدامى الرياضيين وشباب من شحات الذين قدموا لي بعض الدعم والمساعدة من أجل المشاركة في هذه المسابقة الدولية».

سبق للمصور الليبي علي الساعدي أن فاز بـ«جائزة ليبيا للإبداع للعام 2019 في مجال التصوير»، كما كرم في العام 2018 في «منتدى قوريني الإعلامي»، وفي سنة 2019 كرم من جانب جمعية «عالم الصورة» ببلدية المرسي بتونس، وكرمته أيضًا وكالة «الفوتوغراف لتنمية الصورة» العام 2020 في تونس.

علي الساعدي يتلقى تهنئة من أحد المصورين المشاركين بـ«ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)
علي الساعدي يتلقى تهنئة من أحد المصورين المشاركين بـ«ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)
المصور علي الساعدي يحمل علم ليبيا خلال جولة بالميناء العتيق والمعالم الأثرية بغار الملح في بنزرت (الوسط)
المصور علي الساعدي يحمل علم ليبيا خلال جولة بالميناء العتيق والمعالم الأثرية بغار الملح في بنزرت (الوسط)
صورة جماعية للمشاركين بـ«ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)
صورة جماعية للمشاركين بـ«ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)
صورة علي الساعدي الفائزة بالترتيب الأول في جانب «البورتريه» بمسابقة «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)
صورة علي الساعدي الفائزة بالترتيب الأول في جانب «البورتريه» بمسابقة «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)
صورة علي الساعدي الفائزة بالترتيب الأول في جانب «المناظر الطبيعية» بمسابقة «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)
صورة علي الساعدي الفائزة بالترتيب الأول في جانب «المناظر الطبيعية» بمسابقة «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في «الكونفدرالية»

قناة الوسط تنقل «الاستوديو التحليلي» لمباراتي الأخضر وبلاتو يونايتيد في ...
«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج

«تحقيقات»: مليتة... الجار المزعج
«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن

«أكلات ماجدة» (14): كيف تحضر طبق الأرز في الفرن
«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟

«نسخة إلى الرأي العام»: العنف المدرسي.. إشكالية تعليمية أم انهيار أخلاقي؟
«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود

«في التسعين»: منتخبات الفئات السنية.. فشل أم هذا الموجود
«تحقيقات»: السكة المتعثرة

«تحقيقات»: السكة المتعثرة
«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟

«وسط الخبر»: هل يصلح العسكر أخطاء الساسة؟
«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي

«أكلات ماجدة» (13): الكيك السحري الشهي
منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا

منتخب الناشئين يفوز على نظيره المصري في تصفيات شمال أفريقيا
إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها

إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها
صناعة العدو المكروه

صناعة العدو المكروه
أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق

أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق
إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر

إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة ...
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»

تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون

في الذكرى المئوية.. قصة طفل اكتشف مقبرة توت عنخ آمون
كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر
تآثر الرواية والصحافة: البدايات

تآثر الرواية والصحافة: البدايات
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
قاضٍ يطلب إلغاء تهم الاتجار بالآثار الموجهة إلى رئيس «اللوفر» السابق
قاضٍ يطلب إلغاء تهم الاتجار بالآثار الموجهة إلى رئيس «اللوفر» ...
اليمنية أروى تتخطى حاجز المليوني مشاهدة بـ«ظالم» (فيديو)
اليمنية أروى تتخطى حاجز المليوني مشاهدة بـ«ظالم» (فيديو)
هند صبري تدعم الجهود المبذولة للتكيف مع تغير المناخ (فيديو)
هند صبري تدعم الجهود المبذولة للتكيف مع تغير المناخ (فيديو)
للعام الثاني.. «القاهرة السينمائي» يوقع عقد رعاية مع «المحور»
للعام الثاني.. «القاهرة السينمائي» يوقع عقد رعاية مع «المحور»
إطلاق بوستر «عَلَم» تمهيدا لعرضه في «القاهرة السينمائي»
إطلاق بوستر «عَلَم» تمهيدا لعرضه في «القاهرة السينمائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»
الرياني ينتهي من تصوير مشاهده في «قبل النهاية»...
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» الصين
سلمى سامي.. تشكيلية مصرية تواجه الجائحة بالأمل في «بينالي» ......
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم ......
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام
الفنانة إسراء فرج ميلود أخذها الفن من الإعلام...
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته
شيماء حسين المقصبي عشقت الرسم فعلمته...
المزيد
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة ......
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» ......
مزاد على مجموعة بول آلن.. وتوقعات بتجاوز عتبة مليار دولار
مزاد على مجموعة بول آلن.. وتوقعات بتجاوز عتبة مليار دولار...
إطلاق بوستر «عَلَم» تمهيدا لعرضه في «القاهرة السينمائي»
إطلاق بوستر «عَلَم» تمهيدا لعرضه في «القاهرة السينمائي»...
للعام الثاني.. «القاهرة السينمائي» يوقع عقد رعاية مع «المحور»
للعام الثاني.. «القاهرة السينمائي» يوقع عقد رعاية مع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط