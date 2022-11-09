علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

فاز المصور الليبي علي الساعدي، بالترتيب الأول في مسابقة «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية، دورة «شريف الخماسي»، والتي أقيمت بجمهورية تونس، في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة مصورين من تونس، والعراق، والجزائر، ومصر.

وتوج الساعدي بالميدالية الذهبية، بينما فاز المصور التونسي محمد المشرقي بالميدالية الفضية، ومن الجزائر تحصّل عبدالرحيم حمام على الميدالية البرونزية، كما منحت لجنة التحكيم شهادة تشجيعية للمصور الجزائري حمودة بن جراد.

وقال علي الساعدي لـ«بوابة الوسط»: إن «الفوز بهذه الجائزة يعني لي الكثير حيث قمت برفع علم بلادي ليبيا على منصات التتويج في مسابقة دولية، كما يمثل تطورًَا مهمًا على الصعيد الشخصي والمهني والفني»، معتبرًا أن هذا الفوز هو «فوز لكل الجمهور الليبي المهتم بفن التصوير الفوتوغرافي».

وأشار الساعدي إلى أنه يهدي فوزه بالجائزة إلى «والدتي التي هي أول من قام بتهنئتي، كما أشكر زوجتي التي تتحمل معي متاعب الحياة والمهنة وهي التي تختار معي في الصور والداعم الأول لي».

كما قدم المصور الليبي شكره وتقديره إلى «عميد بلدية شحات ورابطة قدامى الرياضيين وشباب من شحات الذين قدموا لي بعض الدعم والمساعدة من أجل المشاركة في هذه المسابقة الدولية».

سبق للمصور الليبي علي الساعدي أن فاز بـ«جائزة ليبيا للإبداع للعام 2019 في مجال التصوير»، كما كرم في العام 2018 في «منتدى قوريني الإعلامي»، وفي سنة 2019 كرم من جانب جمعية «عالم الصورة» ببلدية المرسي بتونس، وكرمته أيضًا وكالة «الفوتوغراف لتنمية الصورة» العام 2020 في تونس.

علي الساعدي يتلقى تهنئة من أحد المصورين المشاركين بـ«ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)

المصور علي الساعدي يحمل علم ليبيا خلال جولة بالميناء العتيق والمعالم الأثرية بغار الملح في بنزرت (الوسط)

صورة جماعية للمشاركين بـ«ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)

صورة علي الساعدي الفائزة بالترتيب الأول في جانب «البورتريه» بمسابقة «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)

صورة علي الساعدي الفائزة بالترتيب الأول في جانب «المناظر الطبيعية» بمسابقة «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية (الوسط)